मेमू पैसेंजर की लेटलतीफी से लोहरदगा-रांची के यात्रियों को परेशानी, छूट रही महत्वपूर्ण ट्रेनें

इसी प्रकार से सुबह से लेकर देर रात तक की मेमू का परिचालन अक्सर देर से हो रहा है। टोरी से चलकर लोहरदगा होते हुए मेमू पैसेंजर के रांची पहुंचने का निर्धारित समय दोपहर 2:35 बजे है।

जबकि झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस दोपहर 2:50 बजे और धनबाद-एलेप्पी एक्सप्रेस अपराह्न 3:35 बजे रांची से रवाना होती है। ऐसे में मेमू के थोड़ी भी देर होने पर यात्रियों की कनेक्टिंग ट्रेनें छूट जाती हैं।

मेमू पैसेंजर अक्सर देर से पहुंचती है, जिससे उनकी आवश्यक ट्रेनें छूट जाती हैं। कुछ ही मिनटों के अंतर पर दूसरी ट्रेन होने के कारण देरी से समय और धन दोनों का नुकसान होता है।

-धर्मपाल उरांव, रेल यात्री

दोपहर वाली मेमू अक्सर विलंब से चलती है और इसका सबसे अधिक असर मजदूर वर्ग पर पड़ता है, जो धनबाद-एलेप्पी एक्सप्रेस से लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। पहले मेमू से रांची पहुंचकर आसानी से कनेक्टिंग ट्रेन मिल जाती थी, लेकिन अब यह अनिश्चित हो गया है कि समय पर पहुंच पाएंगे या नहीं।

-आशीष उरांव, रेल यात्री



रेलखंड पर ट्रैक मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है, जिसके कारण कुछ दिनों में ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है। हर दिन ऐसी स्थिति नहीं रहती। कई बार यात्रियों के चढ़ने-उतरने में अधिक समय लगने और परिचालन संबंधी अन्य कारणों से भी ट्रेनें विलंबित हो जाती हैं। रेलवे का प्रयास है कि ट्रेनों का संचालन जल्द से जल्द निर्धारित समय के अनुसार हो।

-नवनीत भगत, लोहरदगा, रेलवे स्टेशन प्रबंधक