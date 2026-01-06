कोयल ब्रिज में दरार: लोहदरगा स्टेशन पर नहीं आएगी मेमू, यात्रियों को बस से पहुंचाया जाएगा इरगांव

Language
    By RAKESH KUMAR SINHAEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 01:01 PM (IST)

    रांची-लोहरदगा-टोरी रेल लाइन पर कोयल नदी पुल के पिलर में दरार के कारण ट्रेन सेवा रद्द है। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्र ने तकनीकी ट ...और पढ़ें

    रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्र तकनीकी टीम के साथ। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, लोहरदगा। रांची-लोहरदगा-टोरी रेल लाइन के कोयल नदी स्थित रेलवे ब्रिज संख्या 115 के पिलर संख्या 4 और 5 में आई दरार के बाद ट्रेनों का परिचालन फिलहाल रद है।

    इस मामले को लेकर मंगलवार को दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्र तकनीकी टीम के साथ रेलवे के स्पीक कोच से लोहरदगा कोयल नदी पुल तक पहुंचे। इस दौरान महाप्रबंधक ने रेलवे ब्रिज का निरीक्षण किया।

    तकनीकी टीम के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की, जिसमें पिलर संख्या 5 की सबसे पहले मरम्मत करने की बात कही गई। इसके बाद पिलर संख्या 6 और 7 की भी मरम्मत की जाएगी।

    वहीं, 15 फरवरी तक सॉइल टेस्टिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। प्रयास किया जा रहा है कि मार्च के अंतिम तक ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। सभी मरम्मत कार्य मई 2026 तक पूरे कर लिए जाएंगे। साथ ही रेलवे इस लाइन पर कोयल नदी में नए पुल के निर्माण को लेकर भी योजना पर काम करेगी।

    इरगांव तक चलेगी मेमू, मिलेगी बस सर्विस

    रेलवे महाप्रबंधक ने कहा कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे मेमू पैसेंजर ट्रेन का परिचालन लोहरदगा स्टेशन से सात किलोमीटर दूर इरगांव हॉल्ट तक करेगी। यात्रियों को लोहरदगा से ईरगांव तक के लिए बस की सुविधा प्रदान की जाएगी।

    वहीं लोहरदगा से टोरी के लिए कनेक्टिंग ट्रेन की सुविधा भी शुरू की जाएगी। फिलहाल रांची से लोहरदगा के बीच एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन नहीं होगा। उन्होंने यह भी महत्वपूर्ण बात कही कि बालू के उठाव और कटाव की वजह से रेलवे पुल को नुकसान पहुंचा है।

    पुल की मरम्मत के लिए तीन-चार टीम लगातार 24 घंटे काम करेगी। पुल का पिलर संख्या 4, 5, 6 और 7 जैकेटिंग और पाइलिंग के जरिए दुरुस्त किया जाएगा।

    साथ ही स्टील गार्डर के माध्यम से फिलहाल परिचालन प्रारंभ करने का प्रयास किया जाएगा। लगभग दो घंटे तक रेलवे महाप्रबंधक यहां पर मौजूद रहे और उन्होंने तकनीकी टीम और अलग-अलग एजेंसियों के साथ बात की और उन्हें जरूरी निर्देश भी दिए।