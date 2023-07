भूमि अभिलेखों को पूर्ण डिजिटलीकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए केंद्र सरकार ने भूमि सम्मान का शुभारंभ किया है। वर्ष 2022-23 का पुरस्कार लोहरदगा जिले के साथ झारखंड प्रदेश के नौ जिलों को मिला है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्‍हें सम्‍मानित किया। मौके पर कई गणमान्‍य रहे उपस्थित।

लोहरदगा जिले को राष्ट्रपति के हाथों मिला भूमि सम्मान।

Your browser does not support the audio element.

HighLights राष्ट्रपति ने लोहरदगा के उपायुक्त डा. बाघमारे प्रसाद कृष्ण को किया सम्मानित। लैंड डिजिटाइजेशन में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला भूमि सम्मान पुरस्कार। हरदगा-गुमला, सिमडेगा, चतरा, खूंटी, सरायकेला एवं पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह एवं दुमका हैं शामिल।

जासं, लोहरदगा। भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोहरदगा के उपायुक्त डा. बाघमारे प्रसाद कृष्ण और उप विकास आयुक्त-सह-प्रभारी अपर समाहर्ता समीरा एस. को भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया। केंद्र सरकार ने किया है भूमि सम्‍मान का शुभारंभ भूमि अभिलेखों को पूर्ण डिजिटलीकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए केंद्र सरकार ने भूमि सम्मान का शुभारंभ किया है। वर्ष 2022-23 का पुरस्कार लोहरदगा जिले के साथ झारखंड प्रदेश के नौ जिलों को मिला है। जबकि देश भर के नौ राज्यों के सचिव और 68 जिला कलेक्टरों को उनकी टीम के साथ भूमि सम्मान-2023 का पुरस्कार राष्ट्रपति ने प्रदान किया है। इसमें लोहरदगा जिला की ओर से उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण, उप विकास आयुक्त-सह-प्रभारी अपर समाहर्ता समीरा एस. और कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-जिला पंचायती राज पदाधिकारी पवन कुमार ने यह सम्मान प्राप्त किया। सम्मान के रूप में प्लैटिनम ग्रेडिंग सर्टिफिकेट दिया गया। झारखंड के नौ जिलों को राष्‍ट्रपति ने किया सम्‍मानित बता दें कि लोहरदगा जिले को यह सम्मान डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) में शत-प्रतिशत पूर्णता हासिल करने के लिए दिया गया। लोहरदगा जिला समेत झारखंड राज्य के कुल नौ जिलों को यह सम्मान मिला है। इसमें लोहरदगा के साथ-साथ गुमला, सिमडेगा, चतरा, खूंटी, सरायकेला एवं पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह एवं दुमका के डीसी-एसी शामिल हैं। विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावे ग्रामीण विकास राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, पंचायती राज के राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, भूमि संसाधन मंत्रालय के सचिव अजय तिर्की समेत सभी सम्मानित होने वाले राज्यों के सचिव व डिप्टी कलेक्टर व उनकी टीम शामिल थे।

Edited By: Arijita Sen