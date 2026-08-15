तिरंगे की शान में सराबोर हुआ लोहरदगा, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया ध्वजारोहण

जागरण संवाददाता, लोहरदगा। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शनिवार को लोहरदगा का बीएस कॉलेज स्टेडियम देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। जिला स्तरीय मुख्य समारोह में झारखंड सरकार की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली।

ध्वजारोहण के साथ ही पूरे स्टेडियम में "वंदे मातरम" और "भारत माता की जय" के नारे गूंज उठे। मंत्री ने परेड का निरीक्षण कर सुरक्षा बलों, जिला पुलिस, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट-गाइड और विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली। अनुशासित कदमों और वर्दी की झलक ने दर्शकों की तालियां बटोरीं।

स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों, नृत्य और झांकी के जरिए आजादी के आंदोलन से लेकर आज के भारत तक की यात्रा को जीवंत कर दिया। "ए मेरे वतन के लोगों" की प्रस्तुति पर कई लोगों की आंखें नम हो गईं।

त्याग से मिली आजादी, अब विकास से करेंगे समृद्ध : मंत्री अपने संबोधन में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नमन करते हुए कहा कि उनके संघर्षों की वजह से ही आज हम आजादी का अमृत काल देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस आजादी को विकास से सार्थक बनाएं। मंत्री ने राज्य सरकार की प्राथमिकताएं गिनाईं।

उन्होंने कहा कि सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। "कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह हमारी प्राथमिकता है। जिले की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोहरदगा में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बड़े काम हुए हैं।

उन्होंने आम जनता से विकास में भागीदारी की अपील की। समारोह में उपायुक्त संदीप कुमार मीना, पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी, उप विकास आयुक्त राज महेश्वरम सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, शहीदों के परिजन और बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद थे।