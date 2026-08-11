लोहरदगा में सड़क पर उतरे BJP कार्यकर्ता, टायर जलाकर किया प्रदर्शन; कई जगह जाम

जागरण संवाददाता, लोहरदगा। रांची में विधानसभा घेराव के दौरान विद्यार्थियों पर हुए लाठीचार्ज की गूंज मंगलवार को लोहरदगा की सड़कों पर भी सुनाई दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के आह्वान पर झारखंड बंद के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ता लोहरदगा शहर में सड़क पर उतर आए।

कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर आवागमन रोक दिया और हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि विद्यार्थियों की आवाज दबाने के लिए लाठी का सहारा लेना स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बरवाटोली चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर टायर जलाकर बैठ गए। भाजपाइयों के सड़क पर बैठते ही यातायात की रफ्तार थम गई। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बंद समर्थक कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लिए सरकार विरोधी नारे लगाते रहे।

इसके बाद पावरगंज चौक फिर रेलवे साइडिंग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम किया।भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अपनी मांगों को लेकर विधानसभा घेराव करने पहुंचे विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज करना लोकतांत्रिक अधिकारों का हन है। भाजपा जिलाध्यक्ष अजय पंकज ने कहा कि विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में अपनी मांग रखने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। सरकार को विद्यार्थियों की आवाज सुननी चाहिए और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा विद्यार्थियों के साथ अन्याय किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी।

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भाजपा नेता सह नगर परिषद अध्यक्ष अनिल उरांवने कहा कि हेमंत सरकार युवाओं की बात सुनने के बजाय दमन पर उतर आई है। भाजपा की नगर अध्यक्ष संगीता कुमारी ने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े मुद्दों का समाधान बातचीत से होना चाहिए।