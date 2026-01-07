लोहरदगा-रांची रेल लाइन पर मेमू पैसेंजर शुरू, लोहदरगा के यात्रियों को इरगांव से मिली ट्रेन

जागरण संवाददाता, लोहरदगा। लोहरदगा-रांची रेल लाइन में कोयल नदी में रेलवे ब्रिज संख्या 115 के पिलर संख्या चार और पांच में आई दरार के बाद विगत 4 जनवरी से लोहरदगा स्टेशन तक पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन रोक दिया गया था।

इसके बाद 6 जनवरी को दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्र ने तकनीकी टीम के साथ रेलवे ब्रिज का निरीक्षण किया था। उन्होंने रेल सेवा को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही थी। अब वह धरातल पर नजर आ रही है। रेलवे द्वारा इरगांव तक मेमू पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू करना लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। बुधवार सुबह 9:55 बजे रांची से रवाना होकर मेमू पैसेंजर इरगांव स्टेशन पहुंची।

पहले ही दिन लगभग 300 यात्रियों ने इस ट्रेन से यात्रा की। इरगांव स्टेशन में रेलवे की सीनियर डीसीएम सूची सिंह कर्मशियल स्टाफ के साथ मौजूद थी। इरगांव तक रेल सेवा ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। ट्रेन परिचालन को लेकर लोग असमंजस की स्थिति में थे। यात्रियों को बस और निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ रहा था, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ गए थे। मेमू पैसेंजर के परिचालन से यात्रियों को फिर से रेल यात्रा का भरोसा मिला है।

इरगांव से लोहरदगा तक फ्री बस सर्विस रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लोहरदगा से इरगांव गांव और इरगांव से लोहरदगा तक पायलट प्रोजेक्ट के तहत फ्री बस सर्विस भी उपलब्ध कराई है। इससे ट्रेन और सड़क परिवहन के बीच बेहतर समन्वय बना है।

दूर-दराज से आने वाले यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने में अब कोई परेशानी नहीं हो रही। इस व्यवस्था से स्थानीय लोगों के साथ-साथ व्यापारियों और विद्यार्थियों को भी खास राहत मिली है। रेल सेवा की बहाली से स्थानीय ऑटो चालकों में भी खुशी देखी गई। लोहरदगा से इरगांव के बीच दो दर्जन से अधिक ऑटो चलते नजर आए। यात्री आवाजाही कम होने के कारण ऑटो चालकों की आमदनी प्रभावित हो रही थी, लेकिन अब यात्रियों की संख्या बढ़ने से उनके चेहरे भी खिल उठे हैं।

रेलवे ने सतर्कता के साथ किया परिचालन मेमू पैसेंजर की गति को लेकर रेलवे ने विशेष सतर्कता बरती है। रांची से नगजुआ तक ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली, जबकि नगजुआ से इरगांव के बीच सुरक्षा कारणों से गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई।

पूरे परिचालन के दौरान सीनियर डीसीएम सहित कमर्शियल टीम मौके पर मौजूद रही और यात्रियों की सुविधाओं के साथ सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की। विगत 6 जनवरी को दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्र ने तकनीकी टीम के साथ रेलवे ब्रिज का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया था कि यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था जल्द लागू की जाएगी।