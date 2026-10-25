लोहरदगा में बंद कमरे से उठी आग की लपटें, पति-पत्नी की झुलसकर मौत; फॉरेंसिक टीम करेगी जांच

संवाद सूत्र, भंडरा (लोहरदगा)। लोहरदगा जिला के भंडरा थाना क्षेत्र के धनामुजी गांव में शनिवार की देर रात मानसिक रुप से बीमार युवक और उसकी पत्नी की आग से झुलस कर मौत हो गई। युवक की मौत मौके पर ही हो गई थी।

सदर अस्पताल लाए जाने के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जबकि उसकी पत्नी को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रांची के रिम्स के लिए रेफर किया गया था, जहां पर देर रात इलाज के दौरान उसकी पत्नी की भी मौत हो गई। घटना को लेकर पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

मृतकों की पहचान भंडरा थाना क्षेत्र के धनामुजी गांव निवासी लोथे उरांव के 22 वर्षीय पुत्र अजीत उरांव और उसकी 19 वर्षीय पत्नी बाल्मीका कुमारी के रूप में हुई है। कहा जा रहा है कि अजीत पिछले कुछ महीनों से मानसिक रूप से बीमार था। मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह कई दिनों तक पझरी पहाड़ पर भी रहने लगा था। वह कुछ दिन पहले काम करने का बहाना बनाकर रांची चला गया था।

करमा त्योहार के दौरान अजीत वापस अपने घर लौटा था। शनिवार की देर रात अजीत अपने कमरे में पत्नी के साथ था। इसी दौरान कमरे से आग और धुआं उठता देख घर के बाहर घूम रहे स्वजनों को इसकी जानकारी हुई। जिसके बाद कमरे से दोनों को निकाल कर आनन-फानन सदर अस्पताल लोहरदगा पहुंचाया गया।

अस्पताल पहुंचने पर डाक्टरों ने अजीत को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से झुलसी बाल्मीका को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। हालांकि रिम्स में इलाज के दौरान बाल्मीका ने भी दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही भंडरा थाना पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर स्वजनों को सौंप दिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।

गांव के कुछ लोगों का कहना है कि अजीत ने हीं मानसिक रूप बीमार होने की स्थिति में अपनी पत्नी को आग लगाने के बाद खुद भी आग लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि कुछ लोग घर के कमरे में खाना बनाने के दौरान चूल्हे की आग से पत्नी के कपड़े में आग लगने और पत्नी को बचाने के क्रम में दोनों के झुलस जाने से मौत होने की बात भी कह रहे हैं।