लोहरदगा में भाकपा माओवादी के 4 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, कमांडर रविंद्र गंझू के इशारे पर मचाते थे आतंक

लोहरदगा में भाकपा माओवादी के चार हार्डकोर नक्‍सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन नक्सलियो के पास से दो कार्बाइन और दो देशी कट्टा कारतूस नक्सली पर्चा मिला। भाकपा माओवादी संगठन के गिरफ्तार नक्सलियों से पुलिस इस वक्‍त पूछताछ कर रही है। सेरेंगदाग थाना क्षेत्र के मन्हेपाट में जेसीबी मशीन को फूंकने और दहशत फैलाने सहित कई मामले में पुलिस को इन उग्रवादियों की तलाश थी।

लोहरदगा में भाकपा माओवादी के 4 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लोहरदगा। भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में लोहरदगा पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। लोहरदगा पुलिस ने भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के चार हार्डकोर नक्सलियों को हथियार, नक्सली पर्चा और अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को थी इनकी कई दिनों से तलाश गिरफ्तार नक्सलियों में सुनील खेरवार, मुन्ना लोहरा, जीवन लोहरा और सुखलाल नगेशिया शामिल हैं। पुलिस को इन नक्सलियों की तलाश विगत महीने सेरेंगदाग थाना क्षेत्र के मन्हेपाट में सड़क निर्माण कार्य में लगे जेसीबी मशीन को आग लगाने, मिक्सचर मशीन और वाटर टैंकर को नुकसान पहुंचाने सहित अन्य मामलों में थी। इन नक्सलियों द्वारा दो अलग-अलग सड़क निर्माण योजनाओं में दहशत फैलाने का काम किया गया था। पुलिस ने छापेमारी कर नक्‍सलियों को धर दबोचा भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर 15 लाख के इनामी रविंद्र गंझू के इशारे पर इन नक्सलियों द्वारा विकास कार्यों को प्रभावित करने के साथ लेवी वसूलने का काम भी किया जा रहा था। इन नक्सलियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी अभियान चला रही थी। इसी बीच लोहरदगा एसपी आर. रामकुमार को गुप्त सूचना मिली कि चारों नक्सली सहित दर्जन भर के करीब नक्सलियों का दस्ता किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में सेरेंगदाग थाना क्षेत्र मे हैं, जिसके बाद लोहरदगा एसपी ने सेन्हा थाना प्रभारी अभिनव कुमार के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया। पुलिस की टीम ने पेशरार में छापेमारी करते हुए चार नक्सलियों को धर दबोचा। इनके पास से दो कार्बाइन, दो देसी कट्टा, नक्सली पर्चा, कारतूस आदि बरामद किया गया है। इनकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। भाकपा माओवादी संगठन के गिरफ्तार नक्सलियों से पुलिस संगठन और हथियार के बारे मे पूछताछ कर रही है। रविंद्र गंझू को घेरने में जुटी पुलिस इधर भाकपा माओवादी का रीजनल कमांडर रविंद्र गंझू कुछ स्थानीय लोगों को अपने दस्ता में शामिल कर खुद घटनास्थल से कई किलोमीटर दूर रहकर भी बड़ी नक्सली घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने इन चारों नक्सलियों को गिरफ्तार कर रविंद्र गंझू के मंसूबे को नाकाम कर दिया है। पुलिस अब रविंद्र गंझू को घेरने में जुटी हुई है।

