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लातेहार हादसा: मौत के मलबे के बीच पीड़ितों से मिले सांसद बैद्यनाथ राम, परिजनों को दिया हरसंभव मदद का भरोसा

By Utkarsh Pandey Edited By: Rajat Mourya
Updated: Sat, 15 Aug 2026 09:46 PM (IST)

लातेहार की डेढ़टंगवा घाटी में हुए हृदयविदारक सड़क हादसे के बाद राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम घटनास्थल और चंदवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे।

मौत के मलबे के बीच पीड़ितों से मिले सांसद बैद्यनाथ राम।

मौत के मलबे के बीच पीड़ितों से मिले सांसद बैद्यनाथ राम।

HighLights

  1. सांसद बैद्यनाथ राम ने डेढ़टंगवा घाटी हादसे का जायजा लिया।

  2. चंदवा अस्पताल में पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया।

  3. सांसद ने हादसे के पीड़ितों को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया।

जागरण संवाददाता, लातेहार। डेढ़टंगवा घाटी में हुए हृदयविदारक सड़क हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। सड़क पर बिखरा मलबा, क्षतिग्रस्त वाहन और अपनों को खोने के बाद बिलखते स्वजन...। शनिवार की शाम का यह मंजर किसी को भी भीतर तक हिला देने वाला था।

हादसे की सूचना मिलते ही राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मौत के मलबे के बीच अपनों को तलाशते लोगों का दर्द उन्होंने करीब से देखा तो माहौल और भी भावुक हो गया।

सांसद ने घटनास्थल पर चल रहे राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया। पुलिस, प्रशासन और ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली। उन्होंने बचाव कार्य में जुटे लोगों से बात कर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने की स्थिति भी जानी।

Latehar Accident

हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि क्षतिग्रस्त ऑटो को हटाने और उसमें फंसे शवों को निकालने में बचाव दल को काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। घटनास्थल के बाद सांसद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा पहुंचे।

अस्पताल में हादसे से प्रभावित लोगों और मौजूद ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली। यहां पीड़ित परिवारों के स्वजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। अपनों को खोने का दर्द शब्दों में बयां नहीं हो रहा था।

किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी की जुबान पर सिर्फ एक सवाल आखिर यह कैसे हो गया। बैद्यनाथ राम ने पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद हादसा है। इस कठिन घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ प्रशासन और जनप्रतिनिधि खड़े हैं।

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