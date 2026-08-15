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झारखंड के लातेहार में भीषण सड़क हादसा, ऑटो पर पलटा कंटेनर; 7 लोगों की मौत की सूचना

By Utkarsh PandeyEdited By: Mansi Kumari
Updated: Sat, 15 Aug 2026 06:10 PM (IST)

लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र में लोहरदगा-चंदवा मुख्य मार्ग पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। एक कंटेनर के ऑटो पर पलट जाने से प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 10 लोगों की मौत हो गई है।

लातेहार के चंदवा में भीषण सड़क दुर्घटना हुई।

लातेहार के चंदवा में भीषण सड़क दुर्घटना हुई।

HighLights

  1. लातेहार के चंदवा में भीषण सड़क दुर्घटना हुई।

  2. लोहरदगा-चंदवा मार्ग पर कंटेनर ऑटो पर पलट गया।

जागरण संवाददाता, लातेहार। झारखंड से एक बड़ी खबर सामने आई है। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहरदगा-चंदवा मुख्य मार्ग स्थित डेढ़टंगवा घाटी में शनिवार को भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, एक कंटेनर ऑटो पर पलट गया। हादसे में 7 लोगों की मौत की सूचना मिली है।

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