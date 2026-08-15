झारखंड के लातेहार में भीषण सड़क हादसा, ऑटो पर पलटा कंटेनर; 7 लोगों की मौत की सूचना

जागरण संवाददाता, लातेहार। झारखंड से एक बड़ी खबर सामने आई है। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहरदगा-चंदवा मुख्य मार्ग स्थित डेढ़टंगवा घाटी में शनिवार को भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, एक कंटेनर ऑटो पर पलट गया। हादसे में 7 लोगों की मौत की सूचना मिली है।



नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।