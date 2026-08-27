लातेहार: रात में सोने गई थीं तेतरी देवी, सुबह मिली लापता; दो दिन बाद तालाब में मिला शव

पंचायत सूत्र, मोंगर (लातेहार)। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र के मोंगर पंचायत के हरखा गांव के दो दिनों से लापता महिला तेतरी देवी उम्र 85 वर्ष का शव गुरुवार को हरखा गांव स्थित सरना तालाब से बरामद होने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। तेतरी देवी के पुत्र प्रदीप राम चंद्रवंशी ने बताया कि मंगलवार की रात खाना खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य अपने-अपने कमरे में सोने चले गए थे। बुधवार सुबह उठने पर देखा कि मां के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वह वहां नहीं थीं। इसके बाद परिजनों ने आसपास और संभावित स्थानों पर काफी खोजबीन की, लेकिन तब तक उनका कोई पता नहीं चला।