लातेहार में नदी पार करते समय बह गए ग्राम प्रधान, पेड़ की जड़ में फंसी मिली बाइक

संवाद सूत्र, बरवाडीह (लातेहार)। बरवाडीह प्रखंड की लात पंचायत के मेराल गांव के ग्राम प्रधान सकेंद्र सिंह रविवार को नदी की तेज धार में बह गए।

वह मंडल के साप्ताहिक बाजार से खरीदारी कर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में पड़ने वाली नदी पार करते समय अचानक जलस्तर बढ़ गया और तेज बहाव की चपेट में आने से वह बाइक समेत बह गए।