Latehar Accident News: हादसे की खबर सुनते ही रुक गया काफिला, डेढ़टंगवा पहुंचे वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर
झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने डेढ़टंगवा घाटी में हुए हृदयविदारक हादसे की खबर सुनकर अपना काफिला रोक दिया और घटनास्थल पर पहुंचे।
HighLights
वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने रोका काफिला।
डेढ़टंगवा घाटी हादसे के घटनास्थल का किया दौरा।
अधिकारियों व सांसद से ली घटना की जानकारी।
जागरण संवाददाता, लातेहार। डेढ़टंगवा घाटी में हुए हृदयविदारक हादसे की खबर ने राह से गुजर रहे झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर का काफिला भी रोक दिया। हादसे की सूचना मिलते ही उन्होंने आगे बढ़ने के बजाय घटनास्थल का रुख किया।
मौके पर पहुंचते ही उन्होंने अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी ली और दुर्घटना के क्रम तथा अब तक की कार्रवाई के बारे में विस्तार से पूछा। घटनास्थल पर मौजूद राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम से भी वित्त मंत्री ने काफी देर तक बातचीत की।
दोनों नेताओं के बीच हादसे की गंभीरता, प्रभावित परिवारों की स्थिति और आगे की आवश्यक कार्रवाई को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मौके की स्थिति को करीब से देखने के बाद मंत्री ने अधिकारियों से राहत एवं अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली।
डेढ़टंगवा की शाम उस समय और भारी हो गई थी, जब एक के बाद एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि घटनास्थल पर पहुंच रहे थे। हादसे ने कई परिवारों को ऐसा घाव दिया है, जिसकी टीस लंबे समय तक रहेगी।
वित्त मंत्री का रास्ते में काफिला रोककर घटनास्थल तक पहुंचना यह बताने के लिए काफी था कि कभी-कभी पद से बड़ा मानवीय संवेदना का दायित्व होता है।
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