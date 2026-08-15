Latehar Accident News: हादसे की खबर सुनते ही रुक गया काफिला, डेढ़टंगवा पहुंचे वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर

जागरण संवाददाता, लातेहार। डेढ़टंगवा घाटी में हुए हृदयविदारक हादसे की खबर ने राह से गुजर रहे झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर का काफिला भी रोक दिया। हादसे की सूचना मिलते ही उन्होंने आगे बढ़ने के बजाय घटनास्थल का रुख किया।

मौके पर पहुंचते ही उन्होंने अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी ली और दुर्घटना के क्रम तथा अब तक की कार्रवाई के बारे में विस्तार से पूछा। घटनास्थल पर मौजूद राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम से भी वित्त मंत्री ने काफी देर तक बातचीत की।