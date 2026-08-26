लातेहार में पति बना हैवान! शराब के नशे में डंडे से पीट-पीटकर पत्नी की हत्या

संवाद सूत्र, महुआडांड़ (लातेहार)। नेतरहाट थाना क्षेत्र के जामटोली गांव में सोमवार की शाम शराब के नशे में एक पति ने अपनी पत्नी की डंडे से बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। मृतका की पहचान जामटोली निवासी किरण देवी (38 वर्ष) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपित पति शंकर बड़ाईक को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार, उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार किरण देवी सोमवार की शाम स्थानीय होटल में काम करने के बाद घर लौटी थी। घर पहुंचने के बाद किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हो गई।

आरोप है कि शराब के नशे में धुत शंकर बड़ाईक ने डंडे से किरण देवी की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल किरण देवी बेहोश होकर घर में गिर पड़ी। इसके बाद आरोपी पति वहां से फरार हो गया।