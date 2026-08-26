लातेहार में पति बना हैवान! शराब के नशे में डंडे से पीट-पीटकर पत्नी की हत्या
नेतरहाट के जामटोली गांव में एक पति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी किरण देवी की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। आरोपी पति शंकर बड़ाईक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
संवाद सूत्र, महुआडांड़ (लातेहार)। नेतरहाट थाना क्षेत्र के जामटोली गांव में सोमवार की शाम शराब के नशे में एक पति ने अपनी पत्नी की डंडे से बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। मृतका की पहचान जामटोली निवासी किरण देवी (38 वर्ष) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपित पति शंकर बड़ाईक को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार किरण देवी सोमवार की शाम स्थानीय होटल में काम करने के बाद घर लौटी थी। घर पहुंचने के बाद किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हो गई।
आरोप है कि शराब के नशे में धुत शंकर बड़ाईक ने डंडे से किरण देवी की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल किरण देवी बेहोश होकर घर में गिर पड़ी। इसके बाद आरोपी पति वहां से फरार हो गया।
बताया गया कि गंभीर रूप से घायल किरण देवी रातभर घर में बेहोशी की हालत में पड़ी रही। समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई।
सूचना मिलते ही नेतरहाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया।
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