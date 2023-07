Jharkhand: लातेहार में कुकू के जंगलों से 40 किलो IED बम बरामद, नक्सलियों के नापाक इरादों पर फिरा पानी

लातेहार के गारू में सीआरपीएफ की 112 बटालियन टीम ने शुक्रवार रात नक्सल प्रभावित गारू थाना क्षेत्र के कुकू गांव के जंगलों से एक बम बरामद किया है जिसका वजन 40 किलोग्राम था। सुरक्षा बलों को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से नक्सलियों ने इस बम को जमीन के अंदर प्लांट कर रखा था। सीआरपीएफ के बम निरोधक दस्ते ने इसे डिफ्यूज कर दिया है।

लातेहार में कुकू के जंगलों से 40 किलो IED बम बरामद, नक्सलियों के नापाक इरादों पर फिरा पानी

Your browser does not support the audio element.