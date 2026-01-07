Language
    RailOne App: अब एक ही जगह मिलेंगी सभी रेलवे सुविधाएं, टिकट बुकिंग पर 3 प्रतिशत छूट

    By Arvind Choudhary Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 04:10 PM (IST)

    भारतीय रेलवे ने 'रेल वन ऐप' लॉन्च किया है, जो यात्रियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सुविधाएं प्रदान करेगा। इस ऐप के माध्यम से आरक्षित, अनारक्षित और प्ल ...और पढ़ें

     रेलवन एप पर रेलवे की सभी सुविधाएं। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। भारतीय रेलवे के रेलवन एप पर अब जनरल (अनारक्षित) टिकटों की बुकिंग पर तीन प्रतिशत की छूट मिलेगी। 14 जनवरी से 14 जुलाई तक किराये का डिजिटल भुगतान करने पर यह रियायत मिलेगी।

    रेलवे बोर्ड ने यात्रियों को एक ही डिजिटल प्लेटफार्म पर यात्रा से संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रेल वन एप लांच किया है। ट्रेनों के टिकट, फूड, लाइव लोकेशन और मदद के लिए अब यात्रियों को अलग-अलग एप व डिजिटल प्लेटफार्म पर नहीं जाना पड़ेगा।

    रेल वन पर यात्री आरक्षित, जनरल व प्लेटफार्म टिकट के अलावा मासिक सीजन टिकट भी बुक कर सकेंगे। ट्रेनों का लाइव लोकेशन देखने के साथ खानपान का आर्डर कर सकेंगे। यात्रा के दौरान जरूरत पड़ने पर रेल मदद पर मदद की गुहार भी लगा सकेंगे। दरअसल, अलग-अलग सुविधाओं के लिए रेलवे के कई अलग-अलग एप है।

    रेलवे बोर्ड ने सभी एप को एक साथ कर अपग्रेड कर रेल वन एप तैयार किया है। यात्री अब तक आइआरसीटीसी की वेबसाइट व एप के माध्यम से टिकट बुक कर रहे थे। मोबाइल यूटीएस एप से जनरल, प्लेटफार्म व मासिक सीजन टिकट बुक कर रहे थे। शिकायत के लिए रेल मदद एप या हेल्पलाइन 139 नंबर का उपयोग कर रहे थे।

    अब सभी सुविधाएं रेल वन पर मिल जाएंगी। रेल वन एप यात्रियों को सभी प्रकार की रेल टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन की लाइव ट्रैकिंग, शिकायत दर्ज करने और खाने के आर्डर तक की सभी सेवाएं एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध हो जा रही है। यह हिंदी व अंग्रेजी समेत कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।

    रेल मंत्रालय ने डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेल वन एप पर सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों से अनारक्षित टिकट की बुकिंग पर तीन प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार रेल वन एन में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। -सरस्वती चंद , मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पूर्व-मध्य रेलवे हाजीपुर।