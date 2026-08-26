कोडरमा में चेन स्नैचरों का आतंक! टोटो सवार महिला से दो लाख की सोने की चेन छीनकर फरार

संवाद सूत्र, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। तिलैया थाना क्षेत्र में चेन झपटमारी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बुधवार को अड्डी बंगला के समीप बाइक सवार दो बदमाशों ने टोटो से जा रही एक महिला के गले से करीब दो लाख रुपये मूल्य की सोने की चेन झपट ली। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश गझंडी रोड की ओर फरार हो गए।

जानकारी के अनुसार, राजगढ़िया रोड निवासी संगीता जैन, पति अनिल जैन, बुधवार सुबह करीब 11 बजे टोटो से जा रही थीं। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश पीछे से पहुंचे। मौका मिलते ही बदमाशों ने महिला के गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन छीन ली।

घटना इतनी अचानक हुई कि महिला कुछ समझ पातीं, इससे पहले ही दोनों बदमाश तेज गति से बाइक लेकर वहां से फरार हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों में भी अफरातफरी मच गई। सूचना मिलने पर तिलैया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। एक सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों का महिला से चेन झपटमारी करते वीडियो भी सामने आया है। पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है।

शहर में महिलाओं को निशाना बनाकर लगातार हो रही चेन झपटमारी की घटनाओं से लोगों में चिंता बढ़ गई है। खासकर महिलाओं में भय का माहौल है। स्थानीय लोगों ने बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही शहर में पुलिस गश्त बढ़ाने की भी मांग की गई है।