कोडरमा घाटी से निकलते वक्त अलर्ट रहें, रफ्तार और लापरवाही से सितंबर में पांच बड़े हादसे

संवाद सूत्र, कोडरमा। बिहार-झारखंड को जोड़ने वाली कोडरमा घाटी से गुजरना इन दिनों किसी चुनौती से कम नहीं है। 16 किलोमीटर लंबी इस घाटी में 36 तीखे और घुमावदार मोड़ हैं। ऐसे में जरा सी चूक, तेज रफ्तार या गलत तरीके से ओवरटेक करना जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि सड़क सुरक्षा के लिहाज से कोडरमा घाटी को जिले का सबसे संवेदनशील मार्ग माना जाता है।



हाल के दिनों में यहां सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या ने चिंता और बढ़ा दी है। पिछले 18 दिनों में घाटी में पांच बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इन हादसों में कई लोगों की जान गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं।



घाटी में वाहन चालकों को सावधान करने के लिए जगह-जगह साइनेज और चेतावनी संदेश लगाए गए हैं। विभागीय स्तर पर घाटी में वाहनों की अधिकतम गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है।



इसके बावजूद कई वाहन चालक तेज गति से वाहन चलाने और खतरनाक तरीके से ओवरटेक करने से बाज नहीं आते। घुमावदार मोड़ पर सामने से आने वाले वाहन का अंदाजा नहीं लग पाता और यही लापरवाही कई बार भीषण हादसे में बदल जाती है।

सुरक्षा नियमों की अनदेखी बनी हादसों की वजह कोडरमा घाटी में सड़क दुर्घटनाओं के पीछे तेज रफ्तार के साथ सुरक्षा नियमों की अनदेखी भी बड़ी वजह बन रही है। तीखे मोड़, ढलान, चढ़ाई और ब्लैक स्पॉट को चिह्नित करने के बावजूद चालक कई बार निर्धारित गति सीमा का पालन नहीं करते।



खासकर भारी वाहनों के लिए ढलान वाले हिस्से में तेज गति बेहद खतरनाक साबित होती है। विडंबना यह है कि गति सीमा लागू होने के बावजूद घाटी में वाहनों की रफ्तार पर प्रभावी निगरानी की व्यवस्था नहीं है।



कोडरमा पुलिस को इंटरसेप्टर वाहन मिला है, लेकिन इसका इस्तेमाल नियमित रूप से वाहनों की गति मापने के बजाय यातायात निरीक्षक के सरकारी वाहन के रूप में किए जाने की बात सामने आती रही है। ऐसे में गति सीमा के उल्लंघन पर कार्रवाई की प्रभावी व्यवस्था पर सवाल उठते हैं।