Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

कोडरमा घाटी में सड़क हादसा, ट्रेलर ने एसयूवी को मारी टक्कर; दो गंभीर

By Ravindra NathEdited By: Mansi Kumari
Updated: Sun, 30 Aug 2026 02:08 PM (IST)

कोडरमा घाटी में एक तेज रफ्तार ट्रेलर और एसयूवी की टक्कर में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ...और पढ़ें

कोडरमा घाटी में ट्रेलर और एसयूवी की भीषण टक्कर हुई। जागरण

कोडरमा घाटी में ट्रेलर और एसयूवी की भीषण टक्कर हुई। जागरण

HighLights

  1. कोडरमा घाटी में ट्रेलर और एसयूवी की भीषण टक्कर हुई।

  2. हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

जागरण संवाददाता, कोडरमा। रांची-पटना मुख्य मार्ग स्थित कोडरमा घाटी के नौवां माइल के समीप तेज रफ्तार ट्रेलर और एसयूवी के बीच हुई टक्कर में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद अनियंत्रित ट्रेलर सीधे सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरा, जबकि हादसे में एसयूवी के परखच्चे उड़ गए।

नवादा जाने के दौरान हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, कोडरमा थाना क्षेत्र के जानपुर गांव से कुछ लोग एसयूवी में सवार होकर बिहार के नवादा जिला स्थित कौवाकोल एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने जा रहे थे।

वाहन जैसे ही कोडरमा घाटी के नौवां माइल के पास पहुंचा, पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी दौरान ट्रेलर चालक का संतुलन बिगड़ गया और उसने एसयूवी को जोरदार टक्कर मार दी।

koderma accident

दो वाहनों के बीच फंसी एसयूवी

पीछे से टक्कर लगते ही एसयूवी अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक से जा टकराई, जिससे कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं, एसयूवी को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित ट्रेलर भी सड़क किनारे खाई में पलट गया।

घटना में एसयूवी सवार मनोज साव (40) और लक्ष्मी देवी (35) गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रेलर चालक और खलासी मौके का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहे।

पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल

घटना की सूचना मिलते ही कोडरमा पुलिस की पीसीआर वैन तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों की देखरेख में दोनों का उपचार जारी है। इधर, दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से घाटी से बाहर निकालने और आवागमन सुचारू कराने की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है।