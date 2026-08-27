30 अगस्त तक राजधानी एक्सप्रेस सहित 17 ट्रेनें लेट चलेंगी, कोडरमा रूट से रक्षाबंधन के लिए स्पेशल ट्रेन की सौगात

संवाद सूत्र, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में लंबी दूरी की ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दक्षिण पूर्व रेलवे के जलेश्वर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग और नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 17 ट्रेनों को विभिन्न तिथियों में विलंब से चलाने की घोषणा की गई है।

इनमें राजधानी एक्सप्रेस और नीलांचल एक्सप्रेस भी शामिल हैं। ये ट्रेनें झारखंड के बोकारो गोमो कोडरमा होकर चलती हैं। रेलवे के अनुसार 30 अगस्त के बीच अलग-अलग दिनों में इन ट्रेनों के परिचालन समय में बदलाव कि है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति और संशोधित समय-सारिणी की जानकारी लेने की अपील की है, ताकि स्टेशन पर अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके। इन तिथियों में लेट से चलेंगी 29 अगस्त - 22824 नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से 2 घंटे 30 मिनट लेट से खुलेगी।

30 अगस्त - 22811 भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस भुवनेश्वर से दो घंटे लेट से खुलेगी। रक्षाबंधन पर कोडरमा होकर चलेगी खातीपुरा-हावड़ा स्पेशल ट्रेन रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। डीडीयू-गया-कोडरमा-गोमो-धनबाद के रास्ते खातीपुरा (जयपुर) और हावड़ा के बीच एक फेरा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा।

इस ट्रेन के चलने से कोडरमा और आसपास के यात्रियों को रक्षाबंधन के अवसर पर आवागमन में सुविधा मिलेगी।रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने बताया कि स्पेशल ट्रेन में द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी के दो, तृतीय वातानुकूलित श्रेणी के चार, शयनयान श्रेणी के सात और साधारण श्रेणी के आठ कोच होंगे।

गाड़ी संख्या 09709 खातीपुरा-हावड़ा स्पेशल 29 अगस्त, शनिवार को खातीपुरा से शाम 5 बजे खुलेगी। यह ट्रेन रविवार को सुबह 9.30 बजे डीडीयू, दोपहर 12.20 बजे गया और 1.35 बजे कोडरमा पहुंचेगी। इसके बाद शाम 4 बजे धनबाद सहित अन्य निर्धारित स्टेशनों पर रुकते हुए रात 10.15 बजे हावड़ा पहुंचेगी।वापसी में गाड़ी संख्या 09708 हावड़ा-खातीपुरा स्पेशल 31 अगस्त, सोमवार को हावड़ा से रात 12.15 बजे खुलेगी।

यह ट्रेन सुबह 6 बजे धनबाद, 7.53 बजे कोडरमा, 10.35 बजे गया और दोपहर 2 बजे डीडीयू पहुंचेगी। इसके बाद अन्य निर्धारित स्टेशनों पर रुकते हुए मंगलवार को सुबह 11.30 बजे खातीपुरा (जयपुर) पहुंचेगी। रक्षाबंधन के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए चलाई जा रही इस स्पेशल ट्रेन का कोडरमा में दोनों दिशाओं में ठहराव रहेगा।