पर्व पर कोडरमा होकर चलेगी कोलकाता-आलमनगर पूजा स्पेशल ट्रेन, वंदे भारत पटना तक विस्तार की मांग

संवाद सूत्र, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। दुर्गापूजा, दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कोडरमा होकर एक और पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पूर्व रेलवे की ओर से कोलकाता-आलमनगर के बीच 03107/03108 पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा।

दोनों दिशाओं में ट्रेन के सात-सात फेरे निर्धारित किए गए हैं। 03107 कोलकाता-आलमनगर पूजा स्पेशल 15 अक्टूबर से प्रत्येक गुरुवार को चलेगी। अक्टूबर में 15, 22 और 29 तथा नवंबर में 5, 12, 19 और 26 तारीख को इसका परिचालन होगा।

वहीं 03108 आलमनगर-कोलकाता पूजा स्पेशल प्रत्येक शनिवार को चलेगी। अक्टूबर में 17, 24 और 31 तथा नवंबर में 7, 14, 21 और 28 तारीख को ट्रेन चलेगी। कोडरमा जंक्शन पर 03107 सुबह 7:43 बजे पहुंचेगी और दो मिनट बाद रवाना होगी।