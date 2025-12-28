Language
    कोडरमा में बरही-रजौली फोरलेन का बदल गया रूट, अब यहां से होकर गुजरेगी सड़क

    By Ajeet Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 11:48 AM (IST)

    कोडरमा में एनएच-20 (बरही-रजौली) के फोरलेनिंग का नया रूट अंतिम चरण में है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पुराना रूट रद्द कर दिया गया था। अब यह सड़क झुमर ...और पढ़ें

     फोरलेनिंग का नया रूट। फाइल फोटो

    अजीत कुमार, कोडरमा। कोडरमा से बिहार सीमा तक एनएच-20 (बरही से रजौली) के फोरलेनिंग का नया रूट अंतिम चरण में है। पहले प्रस्तावित रोड, जो जेजे कालेज से कोडरमा घाटी होते हुए मेघातरी तक जाने वाला था, उच्च न्यायालय के आदेश के बाद रद कर दिया गया।

    अब नया रोड झुमरीतिलैया गुमो पार्वती क्लिनिक के पास से होते हुए विसनपुर रोड, कौवावर-गझंडी, चनाको होते हुए रजौली
    पहुंचेगा। नए रोड के अनुसार झारखंड में यह 15.5 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 10.3 किलोमीटर वन क्षेत्र से होकर गुजरेगी,
    जबकि बिहार में सड़क 11.3 किलोमीटर होगी।

    शनिवार को एनएचएआई के अधिकारियों ने उपायुक्त, डीएफओ और डीएलओ सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ वीडियो
    कान्फ्रेंस के माध्यम से नया रोड मैप प्रस्तुत किया। हालांकि विभाग से स्वीकृ़ति के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।

    भूमि अधिग्रहण और घरों की क्षति

    नए रोड निर्माण में जमीन और मकानों का अधिग्रहण भी किया जाएगा। अनुमान है कि गुमो मौजा में 20-25, नवादा में 4-5, विसनपुर में 5-6, रतनसोत में 3-4, कौवावर में 5-6 और चनाको में 5-6 मकानों को अधिग्रहित किया जा सकता है,
    यानी लगभग पांच दर्जन घर प्रभावित होंगे।

    आरओबी और टनल

    नए रोड में दो आरओबी और तीन टनल का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। पार्वती क्लिनिक के पास 11.7 किलोमीटर और 12.3 किलोमीटर पर आरओबी बनाए जाएंगे। बिहार क्षेत्र में तीन टनल निर्माण का प्रस्ताव है।

    संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण्: एनएचएआई के निर्देश पर जिला स्तरीय पदाधिकारियों की संयुक्त टीम नए रूट का वेरिफिकेशन करेगी। इसमें वन विभाग, डीएलओ, संबंधित सीओ और अमीन शामिल होंगे। टीम रैयती, जीएम भूमि, वन भूमि और अन्य संबंधित समस्याओं का आकलन कर रिपोर्ट सौंपेगी।

    वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र की सुरक्षा: पूर्व रोड निर्माण योजना में कोडरमा घाटी से मेघातरी तक वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र प्रभावित हो रहा था। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद नया रूट तैयार किया गया है, जिससे वन्य प्राणी क्षेत्र सुरक्षित रहेगा।

    यहां ली जाएगी भूमि

    • गुमो मौजा:100 मीटर
    • नवादा मौजा: 1.1 किलोमीटर
    • विसनपुर मौजा: 1.2 किलोमीटर
    • रतनसोत: 1.1 किलोमीटर
    • कौवावर: 600मीटर
    • चनाको: 300 मीटर
    • झारखंड में कुल: 15.5 किलोमीटर
    • रैयती व जीएम: 5.2 किलोमीटर
    • वन क्षत्र में: 10.3 किलोमीटर
    • बिहार में: 11.3 किलोमीटर