    Koderma News: वेडिंग फैशन में पुराना शाही अंदाज की जोरदार वापसी, वेलवेट एवं हैंडवर्क लहंगे पहली पसंद

    By Arvind Choudhary Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 12:13 PM (IST)

    कोडरमा में वेडिंग फैशन में शाही अंदाज लौट आया है। वेलवेट और हैंडवर्क वाले लहंगे दुल्हनों की पहली पसंद बने हुए हैं। वेलवेट लहंगे जहां शाही लुक दे रहे हैं, वहीं हैंडवर्क वाले लहंगे अपनी बारीक कारीगरी से दुल्हनों को आकर्षित कर रहे हैं। इस वेडिंग सीजन में इन लहंगों की खूब मांग है।

    वेडिंग फैशन में पुराना शाही अंदाज वाली ड्रेसेज की की खूब मांग हो रही है।

    जागरण संवाददाता, झुमरी तिलैया(कोडरमा)। झुमरी तिलैया में शादियों की शहनाई और हल्की ठंड के साथ ही बाजार की रौनक चरम पर है। इस बार वेडिंग फैशन में पुराना शाही अंदाज जोरदार वापसी कर रहा है। ग्राहक बजट से ज्यादा कपड़ों की गुणवत्ता और कारीगरी को प्राथमिकता दे रहे हैं।

    पशमीना, वेलवेट, हैंडएम्ब्रायडरी और हैवी बनारसी की चमक बाजारों में साफ दिख रही है। महिलाओं में प्योर पशमीना सूट, भारी जरदोशी वर्क और एवरग्रीन बनारसी साड़ियों की जबरदस्त मांग है। वहीं, माडर्न ट्रेंड चाहने वालों के लिए शरारा, गाउन, नेट और जिम्मी सिल्क की काफी मांग है। डिजाइनल कपड़ों के विक्रेता विपुल चौधरी बताते हैं कि सगाई और शादी के लिए गाउन व लहंगे खूब पसंद किए जा रहे हैं।

    उनके यहां 3 से लेकर 15 हजार रुपये तक लहंगे उपलब्ध हैं। इसके अलावा शर्कवाली ड्रेस, सिंगल, टू-पीस और थ्री-पीस ड्रेसेस की भी अच्छी बिक्री हो रही है। व्यवसायी विपुल चौधरी ने बताया कि शादी सीजन के चलते मार्केट में अच्छी खासी रौनक है।

    झुमरी तिलैया के स्टेशन रोड ,जैन गली मार्ग ,रांची पटना रोड की कपडा दुकानों के लहंगे, सूरत की साड़ियां और कोलकाता की अनारकली सूट ग्राहकों की पहली पसंद बने हुए हैं। कोलकाता के हैंडवर्क सूट और मुंबई के शरारे भी खूब बिक रहे हैं। इस समय उनके शोरूम में 5 से लेकर 30 हजार रुपये तक के लहंगे उपलब्ध हैं।

    जबकि सिल्क साड़ियों की रेंज 1000 से 15000 रुपये तक और शिफान-फैंसी साड़ियों की कीमत एक से 10 हजार रुपये के बीच है। कारोबारियों ने बताया कि ठंड के मौसम में वेलवेट, माइक्रो फैब्रिक और प्योर पशमीना की बिक्री तेज है। पशमीना सूट सात से 10 हजार रुपये और बनारसी साड़ियां 2,500 रुपये तक में उपलब्ध हैं। लखनवी जरदोजी और कश्मीरी कढ़ाई का आकर्षण भी इस सीजन फैशन को विशेष बना रहा है।

    आनलाइन आफर बनाम आफलाइन संतुष्टि

    आनलाइन के साथ साथ आफलाइन में भी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दुकानों पर लगी भीड़ बता रही है कि लोग अब सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि कपड़े को छूकर उसकी क्वालिटी देखना चाहते हैं। खरीदारी करने आई पुनम सेठ ने बताया घर में शादी है इसलिए बहुत सारी खरीदारी करनी है। आनलाइन में आफर्स की भरमार तो है पर दुकानों पर देखकर खरीदने में जो संतुष्टि मिलती है वह कही नहीं है। देखकर खरीदने का भरोसा कहीं नहीं मिलता।