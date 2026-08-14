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    JPSC भर्ती घोटाले में बड़ा कनेक्शन! अभय तिवारी के बयान में कोडरमा के लालू यादव का नाम, CID कर रही तलाश

    By Anup SinhaEdited By: Mansi Kumari
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 01:49 PM (IST)

    झारखंड भर्ती घोटाले की जांच में सीआईडी टीम कोडरमा पहुंची है, जहां कथित किंगपिन अभय तिवारी ने एजेंट के रूप में लालू यादव का नाम लिया है। लालू यादव पर ज ...और पढ़ें

    सीआईडी टीम झारखंड भर्ती घोटाले की जांच कोडरमा पहुंची।

    सीआईडी टीम झारखंड भर्ती घोटाले की जांच कोडरमा पहुंची।

    HighLights

    1. सीआईडी टीम झारखंड भर्ती घोटाले की जांच कोडरमा पहुंची।

    2. किंगपिन अभय तिवारी ने कोडरमा के लालू यादव का नाम लिया।

    संवाद सहयोगी, कोडरमा। झारखंड में भर्ती घोटाले और पेपर लीक मामले की जांच के सिलसिले में सीआईडी की टीम के कोडरमा पहुंचने की सूचना है। सूत्रों के अनुसार, मामले के कथित किंगपिन अभय तिवारी ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में कोडरमा के लालू यादव का नाम एजेंट के रूप में लिया है।

    आरोप है कि उसके माध्यम से 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा तथा सीजीएल परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों से रुपये लेकर बहाली कराने का नेटवर्क संचालित किया गया।

    सूत्रों के मुताबिक, सीआईडी लालू यादव के अलावा मामले से जुड़े बताए जा रहे मनोज सिंह नामक युवक की भी तलाश कर रही है। हालांकि, इन सूचनाओं की किसी आधिकारिक स्तर पर पुष्टि नहीं हो सकी है। अभय तिवारी के स्वीकारोक्ति बयान में कोडरमा के लालू यादव का नाम सामने आने के बाद से जिले में इसकी चर्चा बनी हुई है।

    बताया जा रहा है कि लालू यादव मूल रूप से सतगावां प्रखंड का रहने वाला है और फिलहाल कोडरमा में कहीं रह रहा है। इधर, मामले को लेकर स्थानीय पुलिस महकमा पूरी तरह खामोशी बरत रहा है। सीआईडी की टीम के कोडरमा आने अथवा किसी व्यक्ति की तलाश किए जाने के संबंध में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। 

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