Jharkhand: तिलैया डैम ब्रिज पर सुसाइड नोट छोड़ा और पहुंच गई दिल्ली, दोस्त की निशानदेही पर 5 दिन बाद हुई बरामद

छात्रा के कथित मित्र चंदन पंडित की निशानदेही पर मुखर्जी नगर में मिली। जागरण

संवाद सूत्र, कोडरमा: झारखंड के कोडरमा में तिलैया डैम ब्रिज से 4 जुलाई की देर शाम लावारिस अवस्था में मिले छात्रा के बैग और सुसाइड नोट के मामले में छात्रा को पुलिस ने बरामद कर लिया है। विमेंस कॉलेज कोडरमा में सेमेस्टर वन की भूगोल की छात्रा सोनू कुमारी को तिलैया डैम ओपी पुलिस ने दिल्ली के मुखर्जी नगर से बरामद किया। छात्र को कोडरमा लाया गया है। लावारिस अवस्था में छात्रा का बैग और सुसाइड नोट मिलने के बाद कोडरमा प्रशासन द्वारा डैम में तलाशी अभियान चलाया गया। अगले दिन 5 जुलाई को छात्रा के मामा ने चंदवारा के पूतो के रहने वाले चंदन पंडित पर अपहरण का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस चंदन को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। चंदन की निशानदेही और छात्रा के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर पुलिस ने शनिवार को मुखर्जी नगर स्थित क्रिस्टल पीजी से छात्रा सोनू को बरामद कर लिया है। तिलैया डैम ओपी प्रभारी अमृता खलखो ने बताया कि सोमवार को बरामद छात्रा के 164 के तहत बयान दर्ज होने के बाद स्वजन को सौंप दिया जाएगा। पुलिस छात्रा से घटना के बारे में जानकारी हासिल करने में जुटी है। बता दें कि 4 जुलाई की शाम छात्रा का कॉलेज बैग, आईडी कार्ड और सुसाइड नोट मिलने के बाद सनसनी फैल गई थी। गोताखोरों की मदद से डैम में भी छात्रा के डूबे जाने की आशंका पर तलाशी ली गई थी। सोनू मामा के घर बेकोबार में रहकर पढ़ाई करती थी। यहीं से वह कॉलेज आया करती थी।

Edited By: Mohit Tripathi