    कोडरमा में बालू-बोल्डर का काला खेल उजागर, संवेदक पर होगी FIR

    By Shankardev Prasad Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 03:55 PM (IST)

    कोडरमा के सतगावां प्रखंड में भारी मात्रा में अवैध बालू और बोल्डर जब्त किए गए। दैनिक जागरण की खबर के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की, जिसमें 150 ट्रैक् ...और पढ़ें

    जिला प्रशासन की टीम। जागरण

    जागरण संवाददाता, सतगावां (कोडरमा)। सतगावां प्रखंड के खाब मौजा में अवैध रूप से डंप की गई भारी मात्रा में बालू और बोल्डर-पत्थर को जिला प्रशासन की टीम ने मंगलवार को जब्त कर लिया। जब्त सामग्री में लगभग 150 ट्रैक्टर बालू और अनुमानित 40 से 60 हाईवा बोल्डर शामिल हैं।

    यह कार्रवाई दैनिक जागरण में सोमवार को प्रकाशित खबर के बाद हुई, जिसके चलते जिला प्रशासन हरकत में आया। खबर सामने आने के बाद जिले के वरीय अधिकारियों के निर्देश पर माइनिंग इंस्पेक्टर कोडरमा और सतगावां अंचल अधिकारी केशव प्रसाद चौधरी डंपिंग स्थल पर पहुंचे।

    मौके पर अवैध रूप से जमा बालू और बोल्डर की बड़ी मात्रा देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। कर्मचारियों से कराई गई गिनती में 150 ट्रैक्टर बालू और 40 से 60 हाईवा बोल्डर होने की पुष्टि हुई। इसके बाद वर्तमान मुखिया सदानंद यादव और पूर्व मुखिया नरेश यादव को मौके पर बुलाया गया।

    दोनों ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति घर बनाने के लिए एक गाड़ी बालू ले जाता है तो उसे पकड़ लिया जाता है, लेकिन यहां इतनी बड़ी मात्रा में लंबे समय से भंडारण हो रहा था और प्रशासन की नजर नहीं पड़ी।

    इससे जनता का प्रशासन से भरोसा उठ रहा है। उन्होंने बताया कि यह सामग्री नंदुडीह होते हुए खाब रोड निर्माण के लिए गिराई गई है, जबकि सड़क का शिलान्यास तक नहीं हुआ है और काम शुरू कर दिया गया।

    माइनिंग इंस्पेक्टर की सूचना मिलते ही संवेदक का मुंशी मौके से फरार हो गया। संवेदक से कागजात मांगे गए, लेकिन कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके बाद माइनिंग इंस्पेक्टर और सीओ केशव प्रसाद चौधरी ने बालू व बोल्डर को जब्त कर सतगावां पुलिस को सुपुर्द करने का आदेश दिया। साथ ही स्थानीय मुखिया सदानंद यादव को जब्ती की प्रति देकर निगरानी रखने को कहा गया।

    संवेदक के खिलाफ मामला दर्ज होगा 

    अधिकारियों ने बताया कि जब्त सामग्री की जांच कर संबंधित संवेदक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। अवैध खनन से सरकार को लाखों रुपये का राजस्व नुकसान हो रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

    मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि गरीब लोग एक गाड़ी बालू ले जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है, लेकिन यहां सैकड़ों गाड़ियां बालू और बोल्डर गिराए जाने के बावजूद प्रशासन की नजर क्यों नहीं पड़ी।

    उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया और कहा कि गरीबों को ही परेशान किया जाता है। ग्रामीणों ने मांग की कि जब्त बालू को सरकार रॉयल्टी लेकर आवास योजना के लाभुकों को उपलब्ध कराए, ताकि जरूरतमंदों के घर बन सकें।