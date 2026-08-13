कोडरमा से दक्षिण भारत का सफर होगा आसान, धनबाद-कोयंबटूर अमृत भारत एक्सप्रेस को मिली मंजूरी; नहीं बदलनी पड़ेगी ट्रेन  

संवाद सहयोगी, कोडरमा। कोडरमा और आसपास के रेल यात्रियों के लिए दक्षिण भारत की यात्रा अब पहले की अपेक्षा आसान होने वाली है। धनबाद से कोडरमा होकर सीधे कोयंबटूर तक प्रस्तावित अमृत भारत एक्सप्रेस के परिचालन की मंजूरी से क्षेत्र को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी।

इस साप्ताहिक ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों को दक्षिण भारत जाने के लिए दूसरे स्टेशनों पर निर्भर रहने की परेशानी काफी हद तक कम होगी। कोयंबटूर और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार, इलाज, शिक्षा तथा कारोबार के सिलसिले में बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं।

कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में मजदूर और कामगार दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में रोजगार, चिकित्सा के लिए जाते हैं। सीधी रेल सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें यात्रा के दौरान ट्रेन बदलने और अतिरिक्त समय व खर्च का सामना करना पड़ता था।

नई ट्रेन सेवा इन यात्रियों के लिए काफी राहत लेकर आएगी। धनबाद-कोयंबटूर अमृत भारत एक्सप्रेस के कोडरमा होकर चलने से दक्षिण भारत के प्रमुख क्षेत्रों से संपर्क मजबूत होगा। इससे यात्रियों के साथ-साथ व्यापारियों और छोटे कारोबारियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।

खबरें और भी







बेहतर रेल कनेक्टिविटी से सामान की आवाजाही और व्यावसायिक गतिविधियों को गति मिल सकती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस ट्रेन का नियमित परिचालन शुरू होने के बाद कोडरमा समेत आसपास के जिलों के लोगों को दक्षिण भारत की यात्रा में नई सुविधा

मिलेगी।