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कोडरमा के यात्रियों को मिली सौगात! धनबाद-कोयंबटूर अमृत भारत एक्सप्रेस का इस दिन से होगा ठहराव

By Ravindra NathEdited By: Mansi Kumari
Updated: Thu, 20 Aug 2026 12:17 PM (IST)

कोडरमा को अब धनबाद-कोयम्बत्तूर अमृत भारत एक्सप्रेस के ठहराव से दक्षिण भारत की सीधी रेल कनेक्टिविटी मिल गई है। यह नई ट्रेन सेवा 22 अगस्त से शुरू होगी, जिससे व्यापारियों, छात्रों और मरीजों को लाभ मिलेगा।

कोडरमा को मिली दक्षिण भारत की सीधी रेल कनेक्टिविटी।

कोडरमा को मिली दक्षिण भारत की सीधी रेल कनेक्टिविटी।

HighLights

  1. कोडरमा को मिली दक्षिण भारत की सीधी रेल कनेक्टिविटी।

  2. व्यापारियों, छात्रों, मरीजों को मिलेगा सीधा रेल लाभ।

संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। कोडरमा और आसपास के रेल यात्रियों के लिए दक्षिण भारत की यात्रा अब और आसान होने जा रही है। रेलवे ने धनबाद और कोयम्बत्तूर के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जिसका ठहराव कोडरमा स्टेशन पर भी सुनिश्चित किया गया है।

इस नई ट्रेन सेवा से जिले के व्यापारियों, छात्रों और मरीजों को दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों तक सीधी और सुगम रेल कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा।

समय-सारिणी और परिचालन के दिन

गाड़ी संख्या 22363 (धनबाद-कोयम्बत्तूर): 22 अगस्त से प्रत्येक शनिवार धनबाद से शाम 4:10 बजे खुलेगी और शाम 6:02 बजे कोडरमा पहुंचेगी। इसके बाद गया, डीडीयू, जबलपुर, नागपुर और विजयवाड़ा होते हुए सोमवार शाम 6:30 बजे कोयम्बत्तूर पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 22364 (कोयम्बत्तूर-धनबाद): 25 अगस्त से प्रत्येक मंगलवार कोयम्बत्तूर से सुबह 7:50 बजे प्रस्थान करेगी और गुरुवार सुबह 10:25 बजे कोडरमा पहुंचेगी। यहां से प्रस्थान कर दोपहर 1:00 बजे धनबाद पहुंचेगी।

ट्रेन की बनावट और प्रमुख ठहराव

ट्रेन में कुल 22 एलएचबी कोच लगाए गए हैं, जिनमें सामान्य और मध्यम वर्ग के यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है:

  • 11 सामान्य द्वितीय श्रेणी (General Class)
  • 08 शयनयान श्रेणी (Sleeper Class)
  • 01 पैंट्री कार
  • 02 एलएसएलआरडी कोच

यह ट्रेन गोमो, पारसनाथ, हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, भभुआ रोड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (डीडीयू), प्रयागराज छिवकी, जबलपुर, नागपुर, बल्लारशाह, वारंगल, विजयवाड़ा, गुडूर, काटपाडी, जोलारपेट्टै और ईरोड जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी। 

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