गुलबी की आंखों से रोशन है नेत्रहीन बिघन की दुनिया, कोडरमा में ढोल की थाप से जिंदगी की जरूरतें पूरी

गजेंद्र बिहारी, कोडरमा। “दिखाई देता नहीं इन आंखों से ये जग, हर तरफ अंधियारा नजर आता है... शुक्र है खुदा का, तेरी आंखों की रोशनी ने मुझे जिंदा रखा है...” ये पंक्तियां कोडरमा के बहेरवाटांड़ निवासी 68 वर्षीय बिघन तुरी और उनकी 60 वर्षीय पत्नी गुलबी देवी की जिंदगी पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं।

आंखों की रोशनी भले ही बिघन का साथ छोड़ चुकी है, लेकिन पत्नी गुलबी का साथ उनके जीवन में उजाला भर रहा है। करीब 40 वर्षों से एक-दूसरे का हाथ थामे यह दंपती शारीरिक चुनौतियों को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि हौसले की ताकत बना चुका है।

बिघन पूरी तरह नेत्रहीन हैं, लेकिन वर्षों से अपने पुश्तैनी पेशे ढोल बजाने को जीवित रखे हुए हैं। शादी-ब्याह से लेकर अन्य आयोजनों तक, ढोल की थाप पर उनकी मजबूत पकड़ आज भी कायम है। हाथ फैलाने के बजाय ढोल की थाप को बनाया सहारा बिघन के सामने जिंदगी में कई मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ फैलाना स्वीकार नहीं किया। पत्नी गुलबी के सहयोग से उन्होंने अपने पुश्तैनी पेशे को ही अपनी रोजी-रोटी का जरिया बनाया। आंखों से दिखाई नहीं देने के बावजूद बिघन नोटों को छूकर उनकी कीमत तक आसानी से पहचान लेते हैं।



बिघन कहते हैं कि उनकी शारीरिक लाचारी उनकी पत्नी के हौसले के सामने बौनी है। गुलबी ने कभी उन्हें बैठकर जिंदगी गुजारने नहीं दिया। उनका साफ कहना था कि “बैठकर कैसे खाएंगे और परिवार कैसे चलेगा? किसी के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है मेहनत करना।” यही सोच आज भी दोनों को आत्मनिर्भर बनाए हुए है।

गुलबी सिर्फ पत्नी नहीं, बिघन की आंखें भी हैं बिघन जहां अपनी कला और ढोल की थाप से लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, वहीं गुलबी उनकी आंखें बनकर हर कदम पर साये की तरह साथ रहती हैं। शादी-ब्याह या अन्य मौकों पर जब भी ढोल बजाने की बुकिंग मिलती है, गुलबी उनके साथ जाती हैं।



गुलबी के कंधे पर हाथ रखकर बिघन कार्यक्रम स्थल तक पहुंचते हैं। वहां की स्थिति और माहौल के बारे में गुलबी ही उन्हें कान में बताती हैं। किस समय ढोल बजाना शुरू करना है और कब रोकना है, इसका संकेत भी वही देती हैं। इसके बाद बिघन अपनी कला के दम पर ढोल पर ऐसी थाप देते हैं कि उनकी शारीरिक कमी कहीं दूर-दूर तक नजर नहीं आती।

बेटे का भी मिलता है सहयोग बिघन और गुलबी का एक पुत्र अशोक तुरी भी है। अशोक मजदूरी कर परिवार चलाने में अपने माता-पिता का पूरा सहयोग करता है। उसे अपने माता-पिता के इस आत्मनिर्भर जीवन और संघर्ष पर गर्व है।