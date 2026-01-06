Language
    Koderma में एक साथ 32 प्रज्ञा केंद्रों की आइ़डी बंद, अनियमितता को ले की गई बड़ी कार्रवाई

    By Shankardev Prasad Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:47 PM (IST)

    निर्धारित मानक और नियमों का उल्लंघन करने वाले कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर दिल्ली मुख्य कार्यालय ने कड़ी कार्रवाई की है।

    संवाद सूत्र, सतगावां(कोडरमा)। जिले में निर्धारित मानक और नियमों का उल्लंघन करने वाले कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) प्रज्ञा केंद्र संचालकों पर सीएससी दिल्ली मुख्य कार्यालय ने कड़ी कार्रवाई की है।

    मानक पर खरा न उतरने वाले जिले के कई प्रज्ञा केंद्रों की आइडी को तत्काल प्रभाव से निरस्त (बंद) कर दिया गया है। सीएससी कोडरमा के जिला प्रबंधक महबूब आलम ने बताया कि जिले में केंद्रों के संचालन की लगातार निगरानी की जा रही थी।

    जांच के दौरान पाया गया कि कई केंद्र बिना किसी स्थायी पते और उचित ब्रांडिंग के संचालित हो रहे थे। मुख्य रूप से स्थायी केंद्र का अभाव है। कई संचालक बिना किसी निश्चित स्थान के आइडी का उपयोग कर रहे थे।

    केंद्रों पर सरकार द्वारा निर्धारित कॉमन ब्रांडिंग और बैनर नहीं पाए गए। ग्राहकों के लिए सेवाओं की दर सूची (रेट चार्ट) प्रदर्शित नहीं की गई थी।जिला प्रबंधक ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में केवल वही केंद्र चल पाएंगे जो इन शर्तों को पूरा करेंगे।

    केंद्र का एक निश्चित और स्थायी कार्यालय होना अनिवार्य है। बैनर को केवल चिपकाना या लटकाना मान्य नहीं होगा, उसे सही तरीके से फ्रेम करवाकर लगाना होगा। इसमें स्टेट लोगो और सीएससी स्पष्ट दिखना चाहिए। सभी वीएलई (VLE) के लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है।

    प्रज्ञा केंद्रों का एक निश्चित और स्थायी कार्यालय होना अनिवार्य 

    रेट चार्ट स्पष्ट रूप से लगा हो और सभी लेन-देन प्रतिदिन सीएससी पोर्टल के माध्यम से ही हो। जिला प्रबंधक ने संकेत दिए हैं कि यह कार्रवाई अभी जारी रहेगी। आने वाले दिनों में नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य केंद्रों की आइडी भी ब्लॉक की जा सकती है।

    कोडरमा सदर में 07आइडी, चंदवारा में 04, डोमचांच 09, जयनगर में 05, मरकच्चो में 06व सतगावां में 01आइडी को कार्य में अनियमितता को लेकर बंद किया गया। वहीं जिन वीएलई की आइडी बंद की गई है, उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे ऊपर बताए गए सभी मानकों को पूरा करें और आवश्यक सुधार करने के बाद तुरंत अपने जिला प्रबंधक से संपर्क करें।