कोडरमा में 1.5 लाख दीयों से बनी PM Modi की भव्य तस्वीर, ड्रोन से दिखा अद्भुत नजारा
कोडरमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन डेढ़ लाख मिट्टी के दीयों से मोजेक आर्ट के जरिए उनकी तस्वीर बनाकर अनूठे अंदाज में मनाया गया।
HighLights
कोडरमा में पीएम मोदी का जन्मदिन अनूठे अंदाज में मनाया गया।
डेढ़ लाख दीयों से बनी प्रधानमंत्री की मोजेक आर्ट तस्वीर।
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को सम्मानित किया।
संवाद सहयोगी, कोडरमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बुधवार को कोडरमा में विशेष और अनूठे अंदाज में मनाया गया। चाराडीह स्थित आरपीवाई ग्लोबल स्कूल के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में करीब डेढ़ लाख मिट्टी के दीयों से मोजेक आर्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई गई।
विशाल मैदान में दीयों से उकेरी गई तस्वीर आकर्षण का केंद्र बनी रही। मोजेक आर्ट से तैयार तस्वीर का ड्रोन के माध्यम से प्रसारण भी किया गया।
कार्यक्रम में कोडरमा सांसद सह केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों और विभिन्न संस्थानों से जुड़े लोग तथा आम नागरिक शामिल हुए। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना की।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत अन्य लोगों ने दीये जलाकर प्रधानमंत्री के जन्मदिन की खुशियां मनाईं। कार्यक्रम के अंत में केंद्रीय मंत्री ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को सम्मानित किया।
पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरे देश में लोग अपने-अपने अंदाज में मना रहे हैं और उनके दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। कोडरमा में भी लोगों ने अनूठे तरीके से उनका जन्मदिन मनाया है।
उन्होंने कहा कि मिट्टी के दीयों से प्रधानमंत्री की मोजेक तस्वीर बनाई गई है।। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कोडरमा के लोगों को गया-संतरागाछी ट्रेन की सौगात मिली है। उन्होंने इसे जिले के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।