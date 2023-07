Kodarma: महिला की हत्या का हुआ खुलासा, सामने आया प्रेम प्रसंग का एंगल; आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

झारखंड के कोडरमा के अंतर्गत बेकोबार में मंगलवार को संदिग्ध अवस्था में एक 35 वर्षीय महिला की हत्या मामले में पुलिस ने महज 12 घंटे में जांचोपरांत एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ज्ञात हो कि महिला की हत्या की सूचना के बाद कोडरमा पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। इसके बाद महिला का मोबाइल फोन घटना के बाद से गायब था।

महिला की हत्या का हुआ खुलासा, सामने आया प्रेम प्रसंग का एंगल; आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

