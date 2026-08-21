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परीक्षा सिर पर, पढ़ाई ठप! कोडरमा के कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं ने किया प्रदर्शन, कई की तबीयत बिगड़ी

By Anup SinhaEdited By: Mansi Kumari
Updated: Fri, 21 Aug 2026 01:40 PM (IST)

सतगावां के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने पढ़ाई में लापरवाही और शिक्षकों के दुर्व्यवहार के खिलाफ प्रखंड कार्यालय पर धरना दिया। तेज धूप में धरने के कारण कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई, जिससे आवासीय विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

HighLights

  1. कस्तूरबा छात्राओं ने पढ़ाई में लापरवाही, दुर्व्यवहार के खिलाफ धरना दिया।

  2. तेज धूप में धरने से कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती।

संवाद सूत्र, सतगावां (कोडरमा)। कोडरमा के सतगांवा प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं का आक्रोश शुक्रवार को सड़क पर उतर आया। पढ़ाई में कथित लापरवाही और शिक्षकों के व्यवहार से नाराज छात्राओं ने प्रखंड कार्यालय पहुंचकर धरना दिया। छात्राओं का आरोप है कि परीक्षाएं नजदीक होने के बावजूद नियमित रूप से पढ़ाई नहीं कराई जा रही है।

वहीं, पढ़ाई को लेकर वार्डन से सवाल करने पर दुर्व्यवहार किया जाता है। छात्राओं के अनुसार, उन्होंने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों के सामने अपनी समस्याएं रखी थीं।

इसके बावजूद पांच दिन बीत जाने के बाद भी शिकायतों के समाधान के लिए कोई ठोस पहल नहीं हुई। इससे नाराज होकर छात्राओं ने शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय पहुंचकर धरना शुरू कर दिया।

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तेज धूप में धरने पर बैठने के कारण कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज कराया गया।

छात्राओं का आरोप है कि धरना शुरू होने के बाद भी काफी देर तक उनकी समस्याएं सुनने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई। छात्राओं ने कहा कि वे आंदोलन नहीं करना चाहतीं, बल्कि बेहतर पढ़ाई और सम्मानजनक व्यवहार चाहती हैं। उनका कहना है कि शिकायत के बाद भी जब समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वे अपनी बात आखिर किसके सामने रखें।

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कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं के इस आंदोलन ने आवासीय विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था और छात्राओं की समस्याओं के समाधान को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्राओं ने स्पष्ट किया कि उनकी मांग किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि नियमित पढ़ाई, सम्मानजनक व्यवहार और शिकायतों के त्वरित समाधान को लेकर है।