कोडरमा के घूसखोर वनरक्षी को ACB की टीम ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार, ठेकेदार ने की थी जांच एजेंसी से शिकायत

हजारीबाग से कोडरमा आई एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जिले के वनरक्षी अमरेंद्र कुमार घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वनरक्षी अमरेंद्र कुमार पेड़ों की कटाई के एक मामले में परिवहन के लिए जब इजाजत देने के नाम पर 5000 रुपये घूस मांगा था जिसके एवज में शिकायतकर्ता सूरज कुमार के द्वारा 4000 रुपये घूस देते रंगे हाथ एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया।

एसीबी हजारीबाग की टीम में 4000 घूस लेते वनरक्षी को रंगे हाथ दबोचा

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी कोडरमा: हजारीबाग से कोडरमा आई एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जिले के वनरक्षी अमरेंद्र कुमार घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वनरक्षी अमरेंद्र कुमार ने पेड़ों की कटाई के एक मामले में शिकायतकर्ता से घूस मांगा था। शिकायतकर्ता सूरज कुमार को शीशम की लकड़ी की चिराई के लिए आरा फैक्ट्री ले जाना था। लकड़ी के परिवहन के लिए परिवहन के परमिशन की जरूरत होती है। सूरज कुमार ने जब परमिशन के लिए आवेदन दिया तो वनरक्षी ने सूरज से 5000 रुपये का घूस मांगा। वनरक्षी द्वारा मांगी गई रकम के एवज में शिकायतकर्ता सूरज कुमार के द्वारा 4000 रुपये घूस देते रंगे हाथ एसीबी की टीम ने वनरक्षी को गिरफ्तार किया है। शीशम की लकड़ी के परिवहन के लिए मांगा था घूस इससे पूर्व सूरज कुमार ने इसकी शिकायत एसीबी हजारीबाग से की थी। वनरक्षी अमरेंद्र कुमार की गिरफ्तारी वन मंडल कार्यालय के सामने शिवम होटल के पास से की गई है। जानकारी के मुताबिक, सूरज कुमार ने अर्जुन मोदी से शीशम का पेड़ खरीदा था, जिसकी कटाई की गई थी। कटाई के बाद उस शीशम के बोटों को चिराई कराने के लिए आरा मिल तक परिवहन किया जाना था। एंटी करप्शन ब्यूरो को मिली थी शिकायत लकड़ी के परिवहन के लिए वनरक्षी की अनुमति अनिवार्य होती है। ऐसे में वनरक्षी अमरेंद्र कुमार के द्वारा शिकायतकर्ता सूरज कुमार से 5000 रुपये बतौर घूस मांगे गए थे, जिसकी शिकायत सूरज कुमार ने एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम से की थी। हजारीबाग से आई एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम मंगलवार को जाल बिछाकर रंगे हाथ घूस लेते हुए वनरक्षी को गिरफ्तार कर हजारीबाग ले गई है।

Edited By: Mohit Tripathi