Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

कोडरमा और हजारीबाग को जोड़ने वाले पुल पर चढ़ा गौरी नदी का पानी, दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा

By Anup Kumar Sinha Edited By: Nishant Bharti
Updated: Wed, 02 Sep 2026 08:26 AM (IST)

कोडरमा के चंदवारा में लगातार बारिश से गौरी नदी उफान पर है, जिससे चंदवारा-करमा मार्ग पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है।

पुल पर चढ़ा गौरी नदी का पानी

पुल पर चढ़ा गौरी नदी का पानी

HighLights

  1. लगातार बारिश से गौरी नदी का जलस्तर बढ़ा।

  2. चंदवारा-करमा मार्ग पर पुल के ऊपर बह रहा पानी।

  3. दर्जनों गांवों का आवागमन बाधित, प्रशासन से सुरक्षा की मांग।

संवाद सूत्र, चन्दवारा (कोडरमा)। प्रखंड क्षेत्र में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण गौरी नदी सहित कई जलस्रोत उफान पर है। डिग्री कॉलेज के समीप चन्दवारा-करमा मार्ग पर स्थित पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है। 

पानी के तेज बहाव के कारण पुल पर आवागमन बाधित हो गया है। यह पुल कोडरमा जिले के चन्दवारा प्रखंड के पुरनाडीह, माथाडीह, दुरगिनियां समेत आसपास के गांवों एवं हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के करमा, रेम्बो और नावाडीह सहित अन्य गांवों को चन्दवारा के से जोड़ता है। 

नदी का जलस्तर और बढ़ने की संभावना

वहीं, चन्दवारा के रास्ते यह मार्ग रांची-पटना मुख्य मार्ग से भी जुड़ता है। पुल के उपर पानी बहने से इन गांवों के लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, लगातार बारिश होने पर नदी का जलस्तर और बढ़ने की संभावना है। 

WhatsApp Image 2026-09-02 at 8.10.25 AM

पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण दोपहिया और छोटे वाहनों के आवागमन में विशेष परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पुल पर निगरानी रखने तथा पानी का बहाव कम होने तक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। इधर, लगातार बारिश के कारण क्षेत्र की अन्य नदियों, तालाबों एवं जलस्रोतों का जलस्तर भी बढ़ गया है। कई जलस्रोत उफान पर हैं।