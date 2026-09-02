कोडरमा और हजारीबाग को जोड़ने वाले पुल पर चढ़ा गौरी नदी का पानी, दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा

संवाद सूत्र, चन्दवारा (कोडरमा)। प्रखंड क्षेत्र में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण गौरी नदी सहित कई जलस्रोत उफान पर है। डिग्री कॉलेज के समीप चन्दवारा-करमा मार्ग पर स्थित पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है।

पानी के तेज बहाव के कारण पुल पर आवागमन बाधित हो गया है। यह पुल कोडरमा जिले के चन्दवारा प्रखंड के पुरनाडीह, माथाडीह, दुरगिनियां समेत आसपास के गांवों एवं हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के करमा, रेम्बो और नावाडीह सहित अन्य गांवों को चन्दवारा के से जोड़ता है।

नदी का जलस्तर और बढ़ने की संभावना वहीं, चन्दवारा के रास्ते यह मार्ग रांची-पटना मुख्य मार्ग से भी जुड़ता है। पुल के उपर पानी बहने से इन गांवों के लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, लगातार बारिश होने पर नदी का जलस्तर और बढ़ने की संभावना है।