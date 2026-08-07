बंधुआ स्टेशन पर सिग्नल फेल, राजधानी समेत कई ट्रेनें प्रभावित, डेढ़ घंटे तक परिचालन बाधित

संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। कोडरमा-गया रेलखंड के बंधुआ स्टेशन पर गुरुवार सुबह सिग्नल प्रणाली में तकनीकी खराबी आने से रेल परिचालन प्रभावित हो गया। ऑटोमेटिक एवं होम सिग्नल फेल होने के कारण करीब डेढ़ घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा।

इस दौरान डाउन लाइन की दो राजधानी एक्सप्रेस तथा अप लाइन की एक राजधानी सहित कई मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। जानकारी के अनुसार, सुबह लगभग 5:15 बजे बंधुआ स्टेशन का ऑटोमेटिक सिग्नल और होम सिग्नल अचानक फेल हो गया। इसके बाद रेलवे ने सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ट्रेनों का परिचालन 'पेपर अथॉरिटी' (कागजी अनुमति) के आधार पर शुरू किया।

सिग्नल फेल होने के कारण सामान्यत: 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों को महज 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गुजारा गया। तकनीकी खराबी के चलते डाउन लाइन पर दो राजधानी एक्सप्रेस तथा अप लाइन पर हावड़ा-मुंबई मेल, सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस, जोधपुर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रही।