हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर अर्जुन मुंडा ने उठाए सवाल, झारखंड सरकार की नीतियों पर भी बरसे

    By Ravindra NathEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 03:46 PM (IST)

    पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कोडरमा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावित इंग्लैंड दौरे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि निवेश के ...और पढ़ें

    हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर अर्जुन मुंडा ने उठाए सवाल

    संवाद सहयोगी, कोडरमा। बिहार जाने के क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बुधवार को कोडरमा परिसदन पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सांगठनिक विषयों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मुंडा ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित इंग्लैंड दौरे और राज्य की नीतियों पर जमकर प्रहार किया।

    मुंडा ने मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि निवेश लाने के लिए सरकारी कोष से विदेश यात्रा हो रही है, तो उसका सीधा लाभ झारखंड की जनता को मिलना चाहिए। 

    ऐसा न हो कि सरकारी खर्च पर यह केवल एक व्यक्तिगत दौरा बनकर रह जाए और मुख्यमंत्री खाली हाथ वापस लौटें। उन्होंने सुझाव दिया कि नई पूंजी के साथ-साथ सरकार को राज्य के पुराने और बंद पड़े उद्योगों को पुनर्जीवित करने पर भी सकारात्मक विचार करना चाहिए।

    पेसा कानून पर उठाए सवाल

    पेसा कानून के मुद्दे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नियम हमेशा स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनने चाहिए। वर्तमान पेसा कानून में कई विसंगतियां हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को नजरअंदाज किया गया है, जिन्हें संशोधन के साथ शामिल करना अनिवार्य है। 

    वहीं, कोल कंपनियों के खिलाफ पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के धरने पर उन्होंने कहा कि झारखंड का निर्माण जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए हुआ है, न कि लड़ाई-झगड़े और दंगा-फसाद के लिए। शांतिपूर्ण विकास ही राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए।