रांची में फादर बेनेदिक बारला की हालत में सुधार, हमलावरों की तलाश जारी; ताेरपा विधायक ने दिया ब्लड

संवाद सूत्र, खूंटी। आरसी बालक मध्य विद्यालय, खूंटी के प्रधानाध्यापक फादर बेनेदिक बारला की सेहत में सुधार हो रहा है। मंगलवार रात अज्ञात अपराधियों के हमले में घायल फादर बेनेदिक का रांची के पल्स अस्पताल में इलाज चल रहा है।

आरसी चर्च, खूंटी के विकर जनरल फादर बिशु बेंजामिन आइंद ने गुरुवार को बताया कि चिकित्सकों के अनुसार, उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। फादर बिशु के मुताबिक, फादर बेनेदिक का बीपी और शुगर लेवल लगभग सामान्य हो गया है।

हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने से उनके शरीर में खून की कमी हो गई थी। इसकी भरपाई के लिए अब तक लगभग छह यूनिट रक्त चढ़ाया गया है। तोरपा विधायक ने किया रक्तदान तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने गुरुवार को पल्स अस्पताल पहुंचकर फादर बेनेदिक के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उपचार के लिए रक्त की आवश्यकता की जानकारी मिलने पर उन्होंने ब्लड बैंक में स्वेच्छा से रक्तदान किया।

उनके साथ गए झामुमो युवा मोर्चा के प्रखंड उपाध्यक्ष जॉनसन आइंद ने भी रक्तदान किया। विधायक ने कहा कि जरूरत के समय किसी की सहायता के लिए आगे आना सभी का नैतिक दायित्व है। उन्होंने फादर बेनेदिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।