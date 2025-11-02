Language
    नौकरी के लालच में NGO ने 117 लोगों से की ठगी, प्रति व्यक्ति 31,000 रुपये ऐंठे; संचालक गिरफ्तार

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 02:52 PM (IST)

    एक एनजीओ ने नौकरी दिलाने का वादा करके 117 लोगों से 31,000 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से ठगी की। पुलिस ने एनजीओ के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। इस धोखाधड़ी से पीड़ितों को आर्थिक नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्हें न तो नौकरी मिली और न ही उनके पैसे वापस मिले। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    नौकरी के नाम पर ठगी

    जागरण संवाददाता, जामताड़ा। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एनजीओ संचालक को एसडीओ अनंत कुमार ने पकड़ कर थाना को सौंप दिया है।  इस मामले में जामताड़ा अंचलाधिकारी अवीश्वर मुर्मू के बयान पर जामताड़ा थाना में प्राथमिकी की जा रही हैं। 

    आरोपित  का नाम धीरज कुमार गुप्ता है जो बिहार के गोपालगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। एसडीओ अनंत कुमार ने बताया कि आरोपित द्वारा जो कागजात दिया गया है उसमें कहीं भी यह जिक्र नहीं है कि पैसा लेकर नौकरी दिया जाए या फिर नौकरी देने के लिए परीक्षा लिया जाए।  

    संस्था ने  117 लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर 31000 प्रति व्यक्ति से लेने की बात कही गई है। बताया कि संस्था का नाम लाइफ चाइल्ड एजुकेशन वेलफेयर है। कोर्ट मोड़ पर मंडल मिट दुकान के पीछे एक निजी घर में संचालित किया जा है। कार्यालय की सील कर दिया गया है।