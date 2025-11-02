नौकरी के लालच में NGO ने 117 लोगों से की ठगी, प्रति व्यक्ति 31,000 रुपये ऐंठे; संचालक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एनजीओ संचालक को एसडीओ अनंत कुमार ने पकड़ कर थाना को सौंप दिया है। इस मामले में जामताड़ा अंचलाधिकारी अवीश्वर मुर्मू के बयान पर जामताड़ा थाना में प्राथमिकी की जा रही हैं।

आरोपित का नाम धीरज कुमार गुप्ता है जो बिहार के गोपालगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। एसडीओ अनंत कुमार ने बताया कि आरोपित द्वारा जो कागजात दिया गया है उसमें कहीं भी यह जिक्र नहीं है कि पैसा लेकर नौकरी दिया जाए या फिर नौकरी देने के लिए परीक्षा लिया जाए।