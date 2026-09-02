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जामताड़ा में मूसलाधार बारिश का कहर! रात में सो रहे पति-पत्नी पर गिरी मिट्टी की दीवार, प्रेग्नेंट महिला की मौत

By Kaushal Kumar Singh Edited By: Nishant Bharti
Updated: Wed, 02 Sep 2026 01:21 PM (IST)

जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र में भारी बारिश के कारण मिट्टी की दीवार ढहने से एक गर्भवती महिला की मौत ...और पढ़ें

पति-पत्नी पर गिरी मिट्टी की दीवार

पति-पत्नी पर गिरी मिट्टी की दीवार

HighLights

  1. जामताड़ा में भारी बारिश से मिट्टी की दीवार ढही।

  2. हादसे में गर्भवती महिला की मौत, पति गंभीर घायल।

  3. ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल राहत, मुआवजे की मांग की।

संवाद सहयोगी, नारायणपुर (जामताड़ा)। नारायणपुर थाना क्षेत्र के पंदनी गांव में लगातार हो रही बारिश के बीच मंगलवार देर रात मिट्टी की दीवार ढहने से मलबे में दबकर एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। हादसे में उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतका की पहचान पंदनी गांव निवासी पिंकी कुमारी (26) के रूप में हुई है, जबकि घायल पति शंकर राय का धनबाद में इलाज चल रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र में पिछले दो-तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण मिट्टी की दीवारें कमजोर हो गई हैं। मंगलवार रात करीब 12 बजे पिंकी कुमारी और उसके पति शंकर राय अपने घर में सो रहे थे। इसी दौरान अचानक घर की मिट्टी की दीवार भरभराकर उनके ऊपर गिर गई। दीवार गिरने की तेज आवाज और पति-पत्नी की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।

मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला

ग्रामीणों ने तत्काल मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को उपचार के लिए धनबाद भेजा गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद पिंकी कुमारी को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल शंकर राय का धनबाद के अस्पताल में इलाज चल रहा है।

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घटना के बाद पंदनी गांव में मातम पसर गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों के अनुसार लगातार बारिश के कारण गांव में कई कच्चे मकान और मिट्टी की दीवारें कमजोर हो गई हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावित परिवार को तत्काल राहत एवं मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की है।

एक साथ मां और गर्भस्थ शिशु की मौत 

बताया गया कि पिंकी कुमारी गर्भवती थी। एक साथ मां और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक पदाधिकारियों ने भी मामले की जानकारी ली है। ग्रामीणों ने बारिश के दौरान जर्जर एवं कच्चे मकानों का निरीक्षण कर सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम कराने की मांग की है।