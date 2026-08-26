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रक्षाबंधन पर CM सोरेन का तोहफा, जामताड़ा में मंईयां सम्मान योजना के लाभार्थियों के खाते में आए 2500 रुपये

By Antim Chaudhari Edited By: Piyush Pandey
Updated: Wed, 26 Aug 2026 10:45 PM (IST)

Maiya Samman Yojana: जामताड़ा में रक्षाबंधन के अवसर पर 1.52 लाख से अधिक लाभार्थियों को मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपये मिले हैं।

मंईयां सम्मान योजना। (फाइल फोटो)

मंईयां सम्मान योजना। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. रक्षाबंधन पर 1.52 लाख मंईयां सम्मान योजना के लाभार्थी लाभान्वित।

  2. प्रत्येक लाभार्थी को 2,500 रुपये की सम्मान राशि मिली।

  3. 1.05 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को अगस्त की पेंशन मिली।

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। जिले में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में भौतिक सत्यापन के बाद योग्य लाभुकों को अगस्त माह की सम्मान एवं पेंशन राशि का भुगतान किया गया है।

रक्षाबंधन के अवसर पर झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत जिले के 1,52,741 लाभुकों के बैंक खातों में 2,500 रुपये प्रति लाभुक की दर से अगस्त माह की सम्मान राशि खाते में हस्तांतरित की गई है।

डीसी आलोक कुमार के पर्यवेक्षण में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है।

जिला प्रशासन का कहना है कि योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत योग्य एवं अहर्ताधारी लाभुकों तक पहुंचाना प्राथमिकता है।

1.05 लाख पेंशनधारियों को मिली अगस्त की राशि सर्वजन पेंशन योजना के तहत भी वित्तीय वर्ष 2026-27 में भौतिक सत्यापन के बाद 1,05,790 लाभुकों को अगस्त माह की पेंशन राशि APBS/PFMS के माध्यम से उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है।

इनमें मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के 79,704, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना के 12,844, मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना के 1,215, मुख्यमंत्री राज्य एचआईवी/एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना के 74 तथा स्वामी विवेकानंद नि:शक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के 11,953 लाभुक शामिल हैं।

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