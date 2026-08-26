करमाटांड़ सांप्रदायिक मामला: पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल, छापेमारी जारी

संस, करमाटांड़ (जामताड़ा)। करमाटांड़ थाना क्षेत्र के थानारडीह गांव में 22 अगस्त की रात दो समुदायों के बीच हुए विवाद के मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी अलखनाथ चौबे के नेतृत्व में एसआई विकास कुमार तिवारी और पुलिस बल ने छापेमारी अभियान चलाया:

इरशाद अंसारी की गिरफ्तारी: पुलिस ने ऊपरभीठरा गांव स्थित इरशाद अंसारी के पुराने घर में दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया।

सोहेब शेख की गिरफ्तारी: इरशाद अंसारी से पूछताछ के बाद मिली जानकारी के आधार पर सोहेब शेख के घर छापेमारी कर उसे दबोचा गया। पुलिस के अनुसार, वह इस मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त है।



गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज

दोनों आरोपियों के खिलाफ घातक हथियारों से लैस होकर अवैध मजमा (भीड़) बनाने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। करमाटांड़ थाना प्रभारी अलखनाथ चौबे ने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और कानून हाथ में लेने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

इस कांड में शामिल अन्य फरार अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। पुलिस हालात पर लगातार नजर रख रही है।