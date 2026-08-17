जामताड़ा के कस्तूरबा गांधी अस्पताल में मरीजों को परोसा गया बासी खाना, शिकायत के बाद जांच शुरू

संवाद सहयोगी, मिहिजाम (जामताड़ा)। चित्तरंजन स्थित कस्तूरबा गांधी अस्पताल (के. जी. अस्पताल) में रविवार को मरीजों को दोपहर के भोजन में कथित तौर पर बासी और दुर्गंधयुक्त चावल परोसे जाने का मामला सामने आया है।

भोजन से तेज गंध आने के कारण कई मरीजों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। घटना को लेकर अस्पताल के महिला वार्ड-1 और महिला वार्ड-2 सहित अन्य वार्डों के मरीजों में नाराजगी देखी गई।

मरीजों का आरोप है कि बीमारी की स्थिति में अस्पताल में भर्ती लोगों को गुणवत्तापूर्ण और ताजा भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए, लेकिन रविवार को परोसे गए भोजन से दुर्गंध आ रही थी।

इससे मरीजों ने भोजन को हाथ तक नहीं लगाया। उनका कहना है कि इस प्रकार का भोजन मरीजों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।

मामले को लेकर अजय कुमार महतो सहित रुकमिणी चटर्जी, सावित्री देवी, कल्याणी कुंडू, सबिता दास, टियामोनी दे, चुन्नू देवी, उषा रानी पंडित, कंचन देवी और सोनिया बाउरी सहित अन्य मरीजों के नाम शामिल हैं।

मरीजों ने की लिखित शिकायत

मरीजों की ओर से लिखित शिकायत की गई। शिकायत में मरीजों ने अस्पताल में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच कराने, भोजन व्यवस्था में सुधार करने तथा कथित लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों और भोजन आपूर्ति करने वाले ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।