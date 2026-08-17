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झारखंड में पंचायत चुनाव-2027 की तैयारी तेज, राज्य निर्वाचन आयोग ने मांगा पंचायतवार मतदान केंद्रों का ब्योरा

By Antim Chaudhari Edited By: Mritunjay Pathak
Updated: Mon, 17 Aug 2026 06:21 PM (IST)

Jharkhand Panchayat Chunav 2027: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो गई हैं, राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों का ब्योरा मांगा है। जामताड़ा जिले में 1 से 8 सितंबर तक मतदान केंद्रों की प्रारूप सूची का प्रकाशन होगा।

झारखंड में अगले साल 2027 के अप्रैल-मई में हो सकता पंचायत चुनाव। (प्रतीकात्मक फोटो)

झारखंड में अगले साल 2027 के अप्रैल-मई में हो सकता पंचायत चुनाव। (प्रतीकात्मक फोटो)

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। झारखंड में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2027 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग ने सभी जिलों के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से पंचायतवार मतदान केंद्रों की स्थापना से संबंधित जानकारी मांगी है।

इसके बाद जामताड़ा जिले में भी प्रशासनिक स्तर पर चुनावी तैयारियों की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिला स्तर से जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पत्र भेजकर अपने-अपने प्रखंड की पंचायतों में प्रस्तावित मतदान केंद्रों का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई है। निर्धारित कार्यक्रम के तहत दावा आपत्ति औश्र सुझावों के लिए भी लोगों केो माैका मिलेगाा। झारखंड में पिछला पंचायत चुनाव साल 2022 में हुआ था। इसका कार्यकाल अप्रैल-मई 2027 में समाप्त हो जाएगा।

एक से आठ सितंबर तक मतदान केंद्रों के प्रारूप का प्रकाशन

पंचायत राज पदाधिकारी के अनुसार मतदान केंद्रों की सूची का प्रारूप एक से आठ सितंबर तक प्रकाशित किया जाएगा। इस दौरान आम लोगों से दावा, आपत्ति और सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। प्राप्त दावा-आपत्ति एवं सुझावों का निष्पादन नौ से 12 सितंबर तक किया जाएगा।

इसके बाद मतदान केंद्रों की सूची को राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। आयोग से सूची का अनुमोदन 15 से 25 सितंबर के बीच कराया जाना है।

30 सितंबर को अंतिम सूची का प्रकाशन

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा। अंतिम रूप से प्रकाशित सूची की एक प्रति पांच अक्टूबर तक राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करानी होगी। प्रशासनिक स्तर पर पंचायतवार बूथों का विवरण जुटाने की प्रक्रिया इसी क्रम में शुरू की गई है।

पिछली बार 2022 में हुआ था चुनाव

वर्ष 2022 में झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराया गया था। जामताड़ा जिले में उस समय कुल 118 ग्राम पंचायतें थीं। मुखिया के 118, जिला परिषद सदस्य के 14, पंचायत समिति सदस्य के 145 तथा ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के 1,449 पदों पर चुनाव हुआ था। जिले में नारायणपुर, करमाटांड़, फतेहपुर, जामताड़ा और नाला प्रखंड की पंचायतों में दो चरणों में मतदान कराया गया था।

आयोग की ओर से मतदान केंद्रों का ब्योरा मांगे जाने को पंचायत चुनाव की तैयारियों की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि, आगामी पंचायत चुनाव की तिथि को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

प्रखंड मुखिया पंसस
जामताड़ा 22 27
फतेहपुर 15 18
कुंडहित 15 17
नाला 23 27
करमाटांड़ 18 23
नारायणपुर 25 33
कुल 118 145




झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने जिले से मतदान केंद्रों की स्थापना से संबंधित जानकारी मांगी है। इसके लिए सभी बीडीओ को पत्र भेजा गया है। बीडीओ से प्राप्त जानकारी के आधार पर मतदान केंद्रों का प्रारूप तैयार किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन और दावा-आपत्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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पंकज कुमार रवि, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जामताड़ा