    पाप वाले बयान को लेकर भाजपा-आजसू ने मंत्री इरफान अंसारी को घेरा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी सलाह

    By Manoj Kumar Mishra Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 03:36 PM (IST)

    Jamtara Politics: झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने पीडीएस डीलरों द्वारा आधा किलो अनाज काटने को 'कौन सा पाप' बताया। उनके इस बयान पर भाजपा और आजसू ने कड ...और पढ़ें

    मंत्री इरफान अंसारी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर (जामताड़ा)। अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले झारखंड के स्वास्थ्य और खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी एक बार फिर विवादों में हैं। उन्होंने कहा है-पीडीएस डीलर अगर आधा किलो अनाज काट लेते हैं तो कौन सा पाप कर देते हैं। इस बयान को लेकर मंत्री को भाजपा और आजसू ने घेरा है। 

    दरअसल, जामताड़ा जिले के दुलाडी नगर भवन में खाद्य एवं आपर्ति विभाग की ओर से जन वितरण प्रणाली से जुड़े डीलरों के बीच 4G मशीनों के वितरण को लेकर कार्यक्रम आयोजित था। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने एक विवादित बयान दे दिया।

    मंत्री ने कहा- पीडीएस डीलरों को लेकर हमारे पास शिकायत आती है कि वह प्रत्येक लाभुक का आधा किलो अनाज काटते हैं,तो हमने कहा कि अगर वह थोड़ा बहुत अनाज काट लेते हैं तो कौन सा पाप कर देते हैं। 

    मंत्री के बयान को लेकर भाजपा और आजसू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दोनों दलों के नेताओं ने कहा है कि मंत्री झारखंड में पीडीसी दुकानदारों द्वारा राशन की चोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने मंत्रिमंडल से इरफान अंसारी को बाहर कर देना चाहिए। अंसारी के कारण हेमंत सरकार की किरकिरी हो रही है। 

    भाजपा नेता माधव चंद्र महतो ने कहा कि बार-बार बेतुके बयान देकर विवाद उत्पन्न कराने वाले कैबिनेट मंत्री पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हस्तक्षेप करना चाहिए। जामताड़ा में आयोजित कार्यक्रम में जन वितरण दुकानदारों को खुश करने व उनसे ताली बजवाने के चक्कर में मंत्री ने कहा था कि विभाग को अक्सर शिकायत मिलती है कि डीलर आधा किलो काट लेते हैं। अगर डीलर ऐसा करते हैं तो कौन सा पाप करते हैं।

    उन्होंन कहा कि गरीबों को मिलने वाले राशन में की जाने वाली कटौती गैर कानूनी कृत्य है। जो अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मुद्दे को कैबिनेट मंत्री के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना सीधे तौर पर कानून को चुनौती देने के समान है। सरकार ही अगर कानून की रक्षा नहीं करेगी और कानून तोड़ने वालों को प्रोत्साहित करेगी तो फिर इस राज्य में कानून व्यवस्था कैसे बची रहेगी।

    कहा कि हेमंत सरकार में सरकारी तंत्र की मनमानी लगातार बढ़ रही है। डीलर सरेआम कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा से कम अनाज दे रही है। कार्डधारी विभाग व प्रशासन से लगातार इसकी शिकायतें भी कर रही है। लेकिन गरीबों की हाकमरी से संबंधित इस गंभीर मामले पर विभाग कार्रवाई करना तो दूर खुद मंत्री जन वितरण दुकानदारों के इस गैर कानूनी कृत्य को बयान देकर प्रोत्साहित कर रहे है।

    इस बयान के बाद कार्डधारकों को मिलने वाले अनाज में होने वाली कटौती की समस्या में इजाफा होना तय है। इस मामले पर मुख्यमंत्री से संज्ञान लेने की मांग करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की जांच करानी चाहिए कि अक्सर बेतुके बयान बाजी करने वाले मंत्री बनने के लायक है भी या नहीं। कहा कि पार्टी इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी ।

    आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने भी मंत्री पर राशन चोरी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने मंत्री पर लगाम लगाएं या उन्हें कैबिनेट से बाहर दें, क्योंकि वे गरीबों के राशन चोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। 

     