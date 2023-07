Jamtara: सर्पदंश से युवक की मौत, डसने के बाद जिंदा सांप हांडी में रखा; घंटों करवाता रहा झाड़-फूंक

जामताड़ा में मंगलवार की रात बरमेसिया गांव के रहने वाले आदिवासी युवक को एक करैत सांप ने डस लिया जिसकी पहचान 42 वर्षीय सुबान हेम्ब्रम के रूप में हुई है। सांप के डसने के बाद सुबान ने करैत को जिंदा ही पकड़ लिया और एक मिट्टी की हांडी में ढंककर रख दिया। इधर हालत बिगड़ने पर युवक को पास के ही ओझा-गुणी से झाड़-फूंक करवाते रहे।

सर्पदंश से युवक की मौत, डसने के बाद जिंदा सांप हांडी में रखा; घंटों करवाता रहा झाड़-फूंक

