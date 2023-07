पति-पत्नी और वो के चक्कर में युवक की मौत, प्रेमिका से की वीडियो कॉल पर घंटों बात; फिर लगा ली फांसी

जामताड़ा जिले में दो बच्चों के पिता महेंद्र मंडल ने प्रेम प्रसंग में फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। फंदे लगाने से पहले वह तकरीबन ढाई घंटे तक अपनी प्रेमिका के साथ वीडियो कॉल कर बात करता रहा। फिर इसी बीच फंदा लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। इसके घरवालों के अनुसार फंदे से उतारने के दौरान भी उसके कान में हेड फोन लगा हुआ था।

प्रेमिका से की वीडियो कॉल पर घंटों बात; फिर लगा ली फांसी

संवाद सहयोगी,जामताड़ा: झारखंड के जामताड़ा जिले में दो बच्चों के पिता महेंद्र मंडल ने प्रेम प्रसंग में फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। फंदा लगाने से पहले वह तकरीबन ढाई घंटे तक अपनी प्रेमिका के साथ वीडियो कॉल कर बात करता रहा। फिर इसी बीच फंदा लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। इसके घरवालों के अनुसार फंदे से उतारने के दौरान भी उसके कान में हेड फोन लगा हुआ था। घटना जामताड़ा राजबाड़ी मोहल्ले में बुधवार की देर रात हुई। वह मूलत: गिरिडीह जिले के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के रसनजोरी गांव का रहने वाला था। मुर्गा बेचने का था व्यवसाय मृतक यहां अपने परिवार के साथ किराये के मकान में रहता था। वह मुर्गा बेचने का व्यवसाय कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। घटना की सूचना पाकर गुरुवार को मौके पर पहुंची जामताड़ा पुलिस ने शव को अपनी कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के भाई जामुन मंडल के बयान पर केस दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। पति-पत्नी और वो का था चक्कर! महेंद्र के पड़ोसियों के अनुसार वह काफी समय से अपने गांव के क्षेत्र में रहने वाली किसी लड़की के साथ बातचीत करता रहता था। इस बीच दो बच्चों का पिता होने के बावजूद उसके प्रेम प्रसंग की जानकारी उसकी पत्नी शांति देवी को लग चुकी थी। वह अपनी दुकान में भी हेड फोन लगाकर घंटों अपनी प्रेमिका से बात करता था। इन्हीं बातों से परेशान उसकी पत्नी के साथ हमेशा कलह होती रहती थी। उसकी पत्नी का भी मानना है कि उसने प्रेम प्रसंग की वजह से ही फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। महेंद्र की ससुराल करमाटांड़ थाना क्षेत्र के कासीटांड़ है। घटना के बाद से उसकी पत्नी शांति देवी, दोनों बच्चों और स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

