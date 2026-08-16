जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा धांधली: जामताड़ा में छात्रों का प्रदर्शन, सीएम आवास घेराव की चेतावनी

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। झारखंड में जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी (JSSC) परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं व पेपर लीक के विरोध में आंदोलनरत छात्रों ने राज्य के सभी 24 जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन करने का आह्वान किया था। इसका असर जामताड़ा में भी देखने को मिला।

छात्रों ने झारखंड सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 18 अगस्त तक परीक्षा रद नहीं हुआ तो 20 अगस्त को रांची में सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग एवं संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा सुधार मंच के आह्वान पर रविवार को बड़जोड़ा स्थित बिनोद बिहारी महतो चौक पर छात्रों और युवाओं ने प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और संयुक्त स्नातक स्तरीय जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं से लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा है। परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका से अभ्यर्थियों में अविश्वास पैदा होता है। उन्होंने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से कराने की मांग की।

अभय तिवारी की भूमिका की जांच की मांग प्रदर्शन के दौरान अभय तिवारी से जुड़े आरोपों की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी उठाई गई। छात्रों ने कहा कि परीक्षा से जुड़े मामलों में जिन लोगों की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उनकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।

परीक्षा प्रक्रिया, प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका, परिणाम और संबंधित संस्थाओं की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की गई।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जांच में किसी व्यक्ति या संस्था की संलिप्तता अथवा अनियमितता प्रमाणित होने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही पूरे मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने की मांग भी की गई।

20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव वक्ताओं ने कहा कि छात्र अपनी मांगों को लेकर पहले विधानसभा का घेराव कर चुके हैं, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। अब झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग एवं संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा सुधार मंच ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव का आह्वान किया है।

प्रदर्शनकारियों ने अधिक से अधिक छात्रों से इसमें शामिल होने की अपील की। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जिलाध्यक्ष मनतोष कुमार महतो ने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़ा यह गंभीर मामला है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मोर्चा छात्रों के लोकतांत्रिक आंदोलन का समर्थन करता है।

उन्होंने सरकार से छात्रों से संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान करने और जिन परीक्षाओं में अनियमितता के आरोप हैं, उनकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि जांच में किसी परीक्षा में गंभीर अनियमितता प्रमाणित होती है तो उसे रद्द कर निष्पक्ष तरीके से दोबारा परीक्षा कराई जाए।