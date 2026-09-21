जामताड़ा के स्कूल में दूषित पानी से MDM बनाने का आरोप, भड़के ग्रामीणों ने सचिव को बनाया बंधक
Jamtara School Irregularities: करमाटांड़ के कठबरारी मध्य विद्यालय में ग्रामीणों ने दूषित पानी और अन्य अनियमितताओं को लेकर जमकर हंगामा किया, और सचिव को बंधक बना लिया।
HighLights
ग्रामीणों ने कठबरारी मध्य विद्यालय में अनियमितताओं पर विरोध प्रदर्शन किया।
दूषित पानी से मध्याह्न भोजन बनाने और अवैध निकासी का आरोप लगाया।
पुलिस ने पहुंचकर विद्यालय सचिव को ग्रामीणों के बंधक से मुक्त कराया।
संवाद सहयोगी, करमाटांड़ (जामताड़ा)। करमाटांड़ प्रखंड के कठबरारी मध्य विद्यालय में सोमवार की दोपहर में विद्यालय में कथित अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने विद्यालय के सचिव धर्मेंद्र कुमार को कार्यालय में ताला जड़कर बंधक बना लिया।
करीब आधे घंटे बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। एएसआइ उमेश मेहरा के नेतृत्व में पुलिस बल विद्यालय पहुंचा और सचिव को बंधक से मुक्त कराया। इस दौरान ग्रामीणों ने विद्यालय में बच्चों को दूषित पानी पिलाने और उसी पानी से मध्याह्न भोजन तैयार कराने का आरोप लगाया।
ग्रामीणों के अनुसार विद्यालय की पानी की टंकी में मिट्टी मिला पानी है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। रसोइया ने भी पूछताछ में बताया कि उन्हें इसी पानी से खाना बनाने के लिए दिया जाता है।
पौधारोपण की राशि निकासी पर भी सवाल
इसके अलावा ग्रामीणों ने पिछले दो-तीन माह में पौधारोपण के नाम पर 10 हजार रुपये की निकासी करने, लेकिन विद्यालय में पौधारोपण नहीं होने का आरोप लगाया है। विद्यालय में शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चों के तालाब और खेत की ओर जाने की बात भी कही गई।
ग्रामीणों ने विद्यालय के क्षतिग्रस्त फर्श पर बने गड्ढों से बच्चों के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका जताई। ग्रामीणों का आरोप है कि इन समस्याओं को लेकर सचिव से बातचीत करने पर उन्होंने अभद्र व्यवहार किया और जानकारी देने से इन्कार कर दिया।
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ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। विद्यालय के सचिव धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि विद्यालय में राशि उपलब्ध नहीं है। पौधारोपण के नाम पर पैसा निकासी की बात पर वह कुछ भी बोलने से मना कर गए। पत्रकारों को अनुमति लेकर विद्यालय आना है।
मैं विद्यालय प्रबंधन समिति का सदस्य हूं। पौधारोपण के नाम पर कथित राशि निकासी की जानकारी नहीं दी गई। पूछताछ करने पर सचिव नाराज हो गए।
मनीर अंसारी, ग्रामीण
बच्चों को मटेमला पानी पीने को दिया जा रहा है। शिकायत के बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं किया जा रहा है। इसका कारण पूछा तो सचिव भड़क गए।
सिराजुद्दीन अंसारी, ग्रामीण