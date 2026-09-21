जामताड़ा के स्कूल में दूषित पानी से MDM बनाने का आरोप, भड़के ग्रामीणों ने सचिव को बनाया बंधक

संवाद सहयोगी, करमाटांड़ (जामताड़ा)। करमाटांड़ प्रखंड के कठबरारी मध्य विद्यालय में सोमवार की दोपहर में विद्यालय में कथित अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने विद्यालय के सचिव धर्मेंद्र कुमार को कार्यालय में ताला जड़कर बंधक बना लिया।

करीब आधे घंटे बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। एएसआइ उमेश मेहरा के नेतृत्व में पुलिस बल विद्यालय पहुंचा और सचिव को बंधक से मुक्त कराया। इस दौरान ग्रामीणों ने विद्यालय में बच्चों को दूषित पानी पिलाने और उसी पानी से मध्याह्न भोजन तैयार कराने का आरोप लगाया।

ग्रामीणों के अनुसार विद्यालय की पानी की टंकी में मिट्टी मिला पानी है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। रसोइया ने भी पूछताछ में बताया कि उन्हें इसी पानी से खाना बनाने के लिए दिया जाता है।

पौधारोपण की राशि निकासी पर भी सवाल इसके अलावा ग्रामीणों ने पिछले दो-तीन माह में पौधारोपण के नाम पर 10 हजार रुपये की निकासी करने, लेकिन विद्यालय में पौधारोपण नहीं होने का आरोप लगाया है। विद्यालय में शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चों के तालाब और खेत की ओर जाने की बात भी कही गई।