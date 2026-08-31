जामताड़ा से लापता किशोर पटना से बरामद, अपहरण के एंगल से जांच कर रही पुलिस

संवाद सहयोगी, मिहिजाम (जामताड़ा)। मिहिजाम थाना क्षेत्र के पियालसोला गांव से लापता 15 वर्षीय नाबालिग रोशन जमीर अंसारी को पुलिस ने पटना से सकुशल बरामद कर लिया। नाबालिग के लापता होने के बाद परिजनों को अज्ञात मोबाइल नंबरों से फोन कर रुपये की मांग की गई थी।

इससे परिजनों को उसके अपहरण की आशंका हुई और उन्होंने पुलिस से तत्काल कार्रवाई की गुहार लगाई। हालांकि, पूछताछ में परिजनों ने बताया कि घर से निकलने से पहले नाबालिग ने 500 रुपये मांगे थे। रुपये नहीं मिलने के बाद वह घर से चला गया था।

जानकारी के अनुसार, पियालसोला निवासी हसीना बीबी का पुत्र रोशन जमीर अंसारी 28 अगस्त की दोपहर करीब 12 बजे घर से बिना बताए निकल गया था। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने मिहिजाम थाना में शिकायत दर्ज कराई।

इसी दौरान परिजनों के मोबाइल पर 9065857369 और 9801489437 नंबरों से फोन आया और रुपये की मांग की गई। इसके बाद परिवार ने नाबालिग के अपहरण की आशंका जताई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मिहिजाम पुलिस ने जांच शुरू की। तकनीकी जांच और अन्य माध्यमों से मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने नाबालिग को बिहार के पटना से बरामद कर लिया। पुलिस अब पूरे मामले की पड़ताल कर रही है।